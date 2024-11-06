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Иран получил сигналы со спутников, выведенных на орбиту российской ракетой - РИА Новости, 06.11.2024
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Наука
 
00:17 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/iran-1982056555.html
Иран получил сигналы со спутников, выведенных на орбиту российской ракетой
Иран получил сигналы со спутников, выведенных на орбиту российской ракетой - РИА Новости, 06.11.2024
Иран получил сигналы со спутников, выведенных на орбиту российской ракетой
Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что иранская сторона начала получать сигналы со спутников, запущенных 5 ноября при помощи российской ракеты-носителя РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:17
2024-11-06T00:17
наука
иран
москва
казем джалали
роскосмос
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что иранская сторона начала получать сигналы со спутников, запущенных 5 ноября при помощи российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. Во вторник представитель "Роскосмоса" сообщил, что разгонный блок "Фрегат", запущенный на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиты 53 малых космических аппарата. По данным иранского агентства Tasnim, на орбиту в том числе отправились спутник ДЗЗ Kowsar и телекоммуникационный Hodhod частной компании Space Omid. "Через несколько часов после успешного вывода спутников "Коусар" (Kowsar) и "Ходход" (Hodhod) на орбиту высотой 500 км первые телеметрические сигналы этих двух спутников были получены на местных наземных станциях, расположенных на территории Исламской Республики Иран", - написал посол в соцсети X. Оба спутника произведены частной компанией Space Omid. Kowsar предназначен для дистанционного зондирования Земли и спутниковой фотосъемки, Hodhod - телекоммуникационный спутник, запуск которого должен улучшить качество передачи данных в Иране.
https://ria.ru/20241104/japonija-1981769709.html
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иран, москва, казем джалали, роскосмос
Наука, Иран, Москва, Казем Джалали, Роскосмос
Иран получил сигналы со спутников, выведенных на орбиту российской ракетой

Посол Ирана сообщил о получении сигналов со спутников, выведенных "Союзом"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и российскими спутниками "Ионосфера" № 1 и № 2 с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и российскими спутниками Ионосфера № 1 и № 2 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и российскими спутниками "Ионосфера" № 1 и № 2 с космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что иранская сторона начала получать сигналы со спутников, запущенных 5 ноября при помощи российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
Во вторник представитель "Роскосмоса" сообщил, что разгонный блок "Фрегат", запущенный на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиты 53 малых космических аппарата. По данным иранского агентства Tasnim, на орбиту в том числе отправились спутник ДЗЗ Kowsar и телекоммуникационный Hodhod частной компании Space Omid.
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"Через несколько часов после успешного вывода спутников "Коусар" (Kowsar) и "Ходход" (Hodhod) на орбиту высотой 500 км первые телеметрические сигналы этих двух спутников были получены на местных наземных станциях, расположенных на территории Исламской Республики Иран", - написал посол в соцсети X.
Оба спутника произведены частной компанией Space Omid. Kowsar предназначен для дистанционного зондирования Земли и спутниковой фотосъемки, Hodhod - телекоммуникационный спутник, запуск которого должен улучшить качество передачи данных в Иране.
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