https://ria.ru/20241106/inflyatsiya-1982190258.html

Новак рассказал об уровне инфляции в России

Новак рассказал об уровне инфляции в России - РИА Новости, 06.11.2024

Новак рассказал об уровне инфляции в России

Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже, сообщил журналистам в среду вице-премьер России... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:32

2024-11-06T13:32

2024-11-06T13:48

экономика

россия

александр новак

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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже, сообщил журналистам в среду вице-премьер России Александр Новак."Сейчас инфляция по отношению к пиковому уровню, который мы наблюдали в июле месяце, я напомню это 9,2%, если брать год к году. Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5%. До конца года ожидаем также снижения до 8%, а может быть несколько ниже 8%", - сказал Новак."Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования - потребительских кредитов, соответственно, и коммерческого сектора. Поэтому посмотрим", - добавил он.

https://ria.ru/20241106/siluanov-1982167660.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак