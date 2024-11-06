https://ria.ru/20241106/inflyatsiya-1982190258.html
Новак рассказал об уровне инфляции в России
Новак рассказал об уровне инфляции в России - РИА Новости, 06.11.2024
Новак рассказал об уровне инфляции в России
Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже, сообщил журналистам в среду вице-премьер России... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:32
2024-11-06T13:32
2024-11-06T13:48
экономика
россия
александр новак
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже, сообщил журналистам в среду вице-премьер России Александр Новак."Сейчас инфляция по отношению к пиковому уровню, который мы наблюдали в июле месяце, я напомню это 9,2%, если брать год к году. Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5%. До конца года ожидаем также снижения до 8%, а может быть несколько ниже 8%", - сказал Новак."Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования - потребительских кредитов, соответственно, и коммерческого сектора. Поэтому посмотрим", - добавил он.
https://ria.ru/20241106/siluanov-1982167660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал об уровне инфляции в России
Новак: инфляция в России на конец октября составила 8,5 процента
СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже, сообщил журналистам в среду вице-премьер России Александр Новак.
"Сейчас инфляция по отношению к пиковому уровню, который мы наблюдали в июле месяце, я напомню это 9,2%, если брать год к году. Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5%. До конца года ожидаем также снижения до 8%, а может быть несколько ниже 8%", - сказал Новак
.
"Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования - потребительских кредитов, соответственно, и коммерческого сектора. Поэтому посмотрим", - добавил он.