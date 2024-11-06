https://ria.ru/20241106/ikra-1982097682.html

Россиянам посоветовали не ждать существенного снижения цен на красную икру

Россиянам посоветовали не ждать существенного снижения цен на красную икру - РИА Новости, 06.11.2024

Россиянам посоветовали не ждать существенного снижения цен на красную икру

Ждать существенного снижения цен на красную икру в России в ближайшие 5-7 лет не стоит, это связано с ограниченным предложением и снижением вылова, которое... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:48

2024-11-06T06:48

2024-11-06T06:50

россия

оксана лут

илья шестаков

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ждать существенного снижения цен на красную икру в России в ближайшие 5-7 лет не стоит, это связано с ограниченным предложением и снижением вылова, которое ведет к росту себестоимости для переработчиков, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Прогнозы ВАРПЭ на ближайшие 5-7 лет предполагают, что рекордные лососевые путины не ожидаются. АКРА считает, что это может удерживать цены на икру под давлением (не давать им снижаться - ред.) в условиях более ограниченного предложения. К тому же снижение вылова также ведет к увеличению себестоимости для переработчиков", - сообщил он. Тренин напомнил, что с 2025 года предполагается увеличение налогов в рыбной отрасли, включая индексацию ставок сбора за пользование водными биоресурсами и рост платы за рыболовные участки. При этом, по его словам, плата будет рассчитываться на основе объема вылова за последние четыре года, что может привести к повышению фискальной нагрузки на предприятия, если объемы вылова упадут в следующие годы. "Эти факторы в совокупности способны оказать сдерживающее влияние на рынок красной икры в России", - отметил Тренин. Ранее, в октябре, в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, связано это, в том числе, с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных "красных" путин.

https://ria.ru/20241103/ikra-1981662362.html

https://ria.ru/20240917/ikra-1973206000.html

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россия, оксана лут, илья шестаков, экономика