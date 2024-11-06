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СМИ охарактеризовали настроение сторонников Харрис как похоронное - РИА Новости, 06.11.2024
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09:16 06.11.2024 (обновлено: 11:13 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/harris-1982115172.html
СМИ охарактеризовали настроение сторонников Харрис как похоронное
СМИ охарактеризовали настроение сторонников Харрис как похоронное - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ охарактеризовали настроение сторонников Харрис как похоронное
У сторонников кандидата от демократов Камалы Харрис "похоронное" настроение на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США, сообщает телеканал РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:16
2024-11-06T11:13
в мире
сша
вашингтон (штат)
аризона
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. У сторонников кандидата от демократов Камалы Харрис "похоронное" настроение на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США, сообщает телеканал NBC News. "Один демократ на собрании крупных доноров Харрис в гостинице в Вашингтоне... сравнил атмосферу там с настроениями во время похорон", - говорится в сообщении телеканала. Неназванный конгрессмен-демократ на вопрос NBC News о результатах голосования отправил текстовое сообщение с одним нецензурным словом. В штабе Харрис описали свой настрой как нехороший. Один из ее помощников указал на то, что люди обеспокоены. По данным газеты Washington Post, у университета Говарда в Вашингтоне, который, как ожидалось до перемены планов, должна была посетить Харрис, собравшиеся сбиваются в небольшие группки, держат друг друга за руки и молятся. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
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в мире, сша, вашингтон (штат), аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ охарактеризовали настроение сторонников Харрис как похоронное

NBC News: у сторонников кандидата от демократов Харрис похоронное настроение

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
Избиратели во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. У сторонников кандидата от демократов Камалы Харрис "похоронное" настроение на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США, сообщает телеканал NBC News.
"Один демократ на собрании крупных доноров Харрис в гостинице в Вашингтоне... сравнил атмосферу там с настроениями во время похорон", - говорится в сообщении телеканала.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
Неназванный конгрессмен-демократ на вопрос NBC News о результатах голосования отправил текстовое сообщение с одним нецензурным словом.
В штабе Харрис описали свой настрой как нехороший. Один из ее помощников указал на то, что люди обеспокоены.
По данным газеты Washington Post, у университета Говарда в Вашингтоне, который, как ожидалось до перемены планов, должна была посетить Харрис, собравшиеся сбиваются в небольшие группки, держат друг друга за руки и молятся.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью.
© РИА НовостиСторонники Камалы Харрис о шансах на победу своего кандидата
Сторонники Камалы Харрис о шансах на победу своего кандидата - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости
Сторонники Камалы Харрис о шансах на победу своего кандидата
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
 
В миреСШАВашингтон (штат)АризонаКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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