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Россия нарастила покупки грузинского вина до исторического максимума - РИА Новости, 06.11.2024
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06:04 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/gruzija-1982092968.html
Россия нарастила покупки грузинского вина до исторического максимума
Россия нарастила покупки грузинского вина до исторического максимума - РИА Новости, 06.11.2024
Россия нарастила покупки грузинского вина до исторического максимума
Грузия за девять месяцев этого года поставила в Россию максимальный за всю историю объем вина, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:04
2024-11-06T06:04
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Грузия за девять месяцев этого года поставила в Россию максимальный за всю историю объем вина, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, по итогам января-сентября 2024 года поставки вина из Грузии в Россию выросли на 14% к аналогичному периоду прошлого года - до 146,9 миллиона долларов. Это самый большой объем продаж за все время публикации статистики с 2009 года. При этом Россия за этот период стала основным рынком сбыта грузинского вина с долей в 68,5%. Следом в первой пятерке покупателей с большим отрывом расположились Польша (11,2 миллиона долларов, или 5,2%), Украина (8,8 миллиона, 4,1%), Казахстан (8,1 миллиона, 3,8%) и Китай (6,6 миллиона, 3,1%). Помимо вина, Грузия также нарастила поставки в Россию крепкого алкоголя - в 2,7 раза, до 110 миллионов долларов. Больше всего экспортировались коньяк (107 миллионов), виски (2,6 миллиона) и водка (442 тысячи долларов). Кроме того, вырос экспорт в Россию грузинской минеральной и газированной воды - на 25,7%, до 61 миллиона долларов, а также минеральной и газированной воды с добавлением сахара и других подсластителей - на 2,8%, до 49,2 миллиона. Всего за девять месяцев Москва купила у Тбилиси различных напитков на 367,5 миллиона долларов - в 14 раза больше, чем за тот же период прошлого года, и на 2,3% больше, чем за весь 2023 год.
https://ria.ru/20240419/vino-1940935410.html
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экономика, россия, грузия, польша
Экономика, Россия, Грузия, Польша
Россия нарастила покупки грузинского вина до исторического максимума

Грузия за девять месяцев 2024 года поставила в Россию рекордный объем вина

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВино "Генацвале" на полке супермаркета
Вино Генацвале на полке супермаркета - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вино "Генацвале" на полке супермаркета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Грузия за девять месяцев этого года поставила в Россию максимальный за всю историю объем вина, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, по итогам января-сентября 2024 года поставки вина из Грузии в Россию выросли на 14% к аналогичному периоду прошлого года - до 146,9 миллиона долларов. Это самый большой объем продаж за все время публикации статистики с 2009 года.
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При этом Россия за этот период стала основным рынком сбыта грузинского вина с долей в 68,5%. Следом в первой пятерке покупателей с большим отрывом расположились Польша (11,2 миллиона долларов, или 5,2%), Украина (8,8 миллиона, 4,1%), Казахстан (8,1 миллиона, 3,8%) и Китай (6,6 миллиона, 3,1%).
Помимо вина, Грузия также нарастила поставки в Россию крепкого алкоголя - в 2,7 раза, до 110 миллионов долларов. Больше всего экспортировались коньяк (107 миллионов), виски (2,6 миллиона) и водка (442 тысячи долларов).
Кроме того, вырос экспорт в Россию грузинской минеральной и газированной воды - на 25,7%, до 61 миллиона долларов, а также минеральной и газированной воды с добавлением сахара и других подсластителей - на 2,8%, до 49,2 миллиона.
Всего за девять месяцев Москва купила у Тбилиси различных напитков на 367,5 миллиона долларов - в 14 раза больше, чем за тот же период прошлого года, и на 2,3% больше, чем за весь 2023 год.
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