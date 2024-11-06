https://ria.ru/20241106/grachev-1982108336.html

Гендиректором ОДК станет Грачев

Гендиректором ОДК станет Грачев - РИА Новости, 06.11.2024

Гендиректором ОДК станет Грачев

Гендиректором "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") станет Александр Грачев, ранее возглавлявший "ОДК-Климов",... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:34

2024-11-06T08:34

2024-11-06T10:50

экономика

ростовская область

юрий слюсарь

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректором "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") станет Александр Грачев, ранее возглавлявший "ОДК-Климов", сообщает "Ростех". "Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший "ОДК-Климов", - говорится в сообщении. По данным госкорпорации, Грачев работает в отрасли двигателестроения более 30 лет. Во главе ОДК он продолжит решать задачи по трансформации корпорации и обеспечению высоких темпов производства авиадвигателей для выполнения госпрограммы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также двигателей для энергетики и транспортировки газа. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, ОДК будет необходимо поддерживать набранный темп для закрытия растущих потребностей рынка."Александру Владимировичу Грачеву предстоит решать весь комплекс задач, связанных с разработкой, производством и обслуживанием авиационных двигателей и наземных газотурбинных установок", - добавил Мантуров.Должность главы ОДК с 2023 года занимал Вадим Бадеха. Теперь он стал гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) вместо Юрия Слюсаря, который 4 ноября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

https://ria.ru/20241106/vadim-1982108012.html

https://ria.ru/20240606/odk-1950911524.html

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ростовская область, юрий слюсарь , объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак)