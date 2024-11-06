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Гендиректором ОДК станет Грачев - РИА Новости, 06.11.2024
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08:34 06.11.2024 (обновлено: 10:50 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/grachev-1982108336.html
Гендиректором ОДК станет Грачев
Гендиректором ОДК станет Грачев - РИА Новости, 06.11.2024
Гендиректором ОДК станет Грачев
Гендиректором "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") станет Александр Грачев, ранее возглавлявший "ОДК-Климов",... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:34
2024-11-06T10:50
экономика
ростовская область
юрий слюсарь
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректором "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") станет Александр Грачев, ранее возглавлявший "ОДК-Климов", сообщает "Ростех". "Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший "ОДК-Климов", - говорится в сообщении. По данным госкорпорации, Грачев работает в отрасли двигателестроения более 30 лет. Во главе ОДК он продолжит решать задачи по трансформации корпорации и обеспечению высоких темпов производства авиадвигателей для выполнения госпрограммы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также двигателей для энергетики и транспортировки газа. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, ОДК будет необходимо поддерживать набранный темп для закрытия растущих потребностей рынка."Александру Владимировичу Грачеву предстоит решать весь комплекс задач, связанных с разработкой, производством и обслуживанием авиационных двигателей и наземных газотурбинных установок", - добавил Мантуров.Должность главы ОДК с 2023 года занимал Вадим Бадеха. Теперь он стал гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) вместо Юрия Слюсаря, который 4 ноября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.
https://ria.ru/20241106/vadim-1982108012.html
https://ria.ru/20240606/odk-1950911524.html
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экономика, ростовская область, юрий слюсарь , объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Экономика, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Гендиректором ОДК станет Грачев

Гендиректором ОДК станет Александр Грачев, ранее возглавлявший "ОДК-Климов"

© Фото : АО "Объединённая двигателестроительная корпорация"Александр Грачев
Александр Грачев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : АО "Объединённая двигателестроительная корпорация"
Александр Грачев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректором "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") станет Александр Грачев, ранее возглавлявший "ОДК-Климов", сообщает "Ростех".
"Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший "ОДК-Климов", - говорится в сообщении.
Вадим Бадеха - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха
Вчера, 08:32
По данным госкорпорации, Грачев работает в отрасли двигателестроения более 30 лет. Во главе ОДК он продолжит решать задачи по трансформации корпорации и обеспечению высоких темпов производства авиадвигателей для выполнения госпрограммы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также двигателей для энергетики и транспортировки газа.
По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, ОДК будет необходимо поддерживать набранный темп для закрытия растущих потребностей рынка.
"Александру Владимировичу Грачеву предстоит решать весь комплекс задач, связанных с разработкой, производством и обслуживанием авиационных двигателей и наземных газотурбинных установок", - добавил Мантуров.
Должность главы ОДК с 2023 года занимал Вадим Бадеха. Теперь он стал гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) вместо Юрия Слюсаря, который 4 ноября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.
Сборочный цех - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ОДК создаст двигатели для ракет сверхлегкого класса
6 июня, 10:41
 
ЭкономикаРостовская областьЮрий СлюсарьОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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