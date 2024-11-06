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В Госдуме допустили приостановку поставок оружия Украине при Трампе - РИА Новости, 06.11.2024
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11:05 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/gosduma-1982150558.html
В Госдуме допустили приостановку поставок оружия Украине при Трампе
В Госдуме допустили приостановку поставок оружия Украине при Трампе - РИА Новости, 06.11.2024
В Госдуме допустили приостановку поставок оружия Украине при Трампе
Поставки оружия и финансирование Украины могут приостановиться до вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:05
2024-11-06T11:05
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поставки оружия и финансирование Украины могут приостановиться до вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа. Спикер палаты представителей конгресса США ранее объявил Трампа избранным президентом страны. "Республиканцы взяли сенат и будут большинством в конгрессе. Это говорит о том, что сейчас республиканцы будут в определенной степени сводить счёты с демократами и будут пытаться вскрывать всякие коррупционные дела. Всплывёт дело сына Байдена и многие другие дела, связанные с Украиной. Естественно, я думаю, что финансирование в какой-то степени Украины сейчас точно остановится, но потом, очевидно, продолжится в какой-то мере, но не в такой, как было. Поставки оружия сейчас точно не будет. Вряд ли Байден рискнёт что-то предпринять радикальное в оставшиеся два месяца", - сказал он. Депутат отметил, что выборы прошли бурно, напряжённо, большое количество было звонков о заминированных участках. По его словам, многие американцы уехали на время выборов, ожидая беспорядков. "Я думаю, что ситуация сейчас изменится в какой-то степени на Ближнем Востоке. Эти выборы так и так привели бы к этим изменениям. Сейчас автоматом это приведет к прогнозируемым определенным последствиям", - заключил он. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Ранее телеканал Fox News объявил Трампа победителем президентских выборов в США на основе своих прогнозов, согласно которым он набирает 277 голосов коллегии выборщиков из 538.
https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html
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сша, украина, ближний восток, дональд трамп, алексей чепа, камала харрис, госдума рф
США, Украина, Ближний Восток, Дональд Трамп, Алексей Чепа, Камала Харрис, Госдума РФ
В Госдуме допустили приостановку поставок оружия Украине при Трампе

Депутат Чепа: финансирование Украины может приостановиться при Трампе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поставки оружия и финансирование Украины могут приостановиться до вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа.
Спикер палаты представителей конгресса США ранее объявил Трампа избранным президентом страны.
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"Республиканцы взяли сенат и будут большинством в конгрессе. Это говорит о том, что сейчас республиканцы будут в определенной степени сводить счёты с демократами и будут пытаться вскрывать всякие коррупционные дела. Всплывёт дело сына Байдена и многие другие дела, связанные с Украиной. Естественно, я думаю, что финансирование в какой-то степени Украины сейчас точно остановится, но потом, очевидно, продолжится в какой-то мере, но не в такой, как было. Поставки оружия сейчас точно не будет. Вряд ли Байден рискнёт что-то предпринять радикальное в оставшиеся два месяца", - сказал он.
Депутат отметил, что выборы прошли бурно, напряжённо, большое количество было звонков о заминированных участках. По его словам, многие американцы уехали на время выборов, ожидая беспорядков.
"Я думаю, что ситуация сейчас изменится в какой-то степени на Ближнем Востоке. Эти выборы так и так привели бы к этим изменениям. Сейчас автоматом это приведет к прогнозируемым определенным последствиям", - заключил он.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Ранее телеканал Fox News объявил Трампа победителем президентских выборов в США на основе своих прогнозов, согласно которым он набирает 277 голосов коллегии выборщиков из 538.
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СШАУкраинаБлижний ВостокДональд ТрампАлексей ЧепаКамала ХаррисГосдума РФ
 
 
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