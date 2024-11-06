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В Госдуме назвали США главным источником рисков для безопасности России - РИА Новости, 06.11.2024
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09:06 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/gosduma-1982112851.html
В Госдуме назвали США главным источником рисков для безопасности России
В Госдуме назвали США главным источником рисков для безопасности России - РИА Новости, 06.11.2024
В Госдуме назвали США главным источником рисков для безопасности России
Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, это государство останется главным источником рисков для безопасности России, заявил глава... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:06
2024-11-06T09:06
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, это государство останется главным источником рисков для безопасности России, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Прошёл день выборов в США, но нам не стоит питать надежды на смену траектории внешней политики Вашингтона. Вне зависимости от того, кто поселится на ближайшие четыре года в Белом Доме, Соединенные Штаты останутся главным источником рисков для безопасности нашей страны", - сообщил Пискарев в своём Telegram-канале. Он добавил, что американский курс на разрушение суверенитета, территориальной целостности и экономики РФ закреплён у них "на доктринальном уровне", а у большого количества американских политиков, независимо от партии, записан на подкорку. "Поэтому продолжение целенаправленной и адекватной угрозе работы Вооруженных Сил по достижению целей специальной военной операции и нашей борьбы с врагами и западными агентами влияния внутри страны будет совершенно справедливым ответом на развязанную Америкой гибридную войну против России", - заключил парламентарий. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), василий пискарев, камала харрис, дональд трамп, госдума рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Василий Пискарев, Камала Харрис, Дональд Трамп, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024
В Госдуме назвали США главным источником рисков для безопасности России

Пискарев: США останутся источником рисков для безопасности при любом президенте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, это государство останется главным источником рисков для безопасности России, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Прошёл день выборов в США, но нам не стоит питать надежды на смену траектории внешней политики Вашингтона. Вне зависимости от того, кто поселится на ближайшие четыре года в Белом Доме, Соединенные Штаты останутся главным источником рисков для безопасности нашей страны", - сообщил Пискарев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что американский курс на разрушение суверенитета, территориальной целостности и экономики РФ закреплён у них "на доктринальном уровне", а у большого количества американских политиков, независимо от партии, записан на подкорку.
"Поэтому продолжение целенаправленной и адекватной угрозе работы Вооруженных Сил по достижению целей специальной военной операции и нашей борьбы с врагами и западными агентами влияния внутри страны будет совершенно справедливым ответом на развязанную Америкой гибридную войну против России", - заключил парламентарий.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Василий ПискаревКамала ХаррисДональд ТрампГосдума РФВыборы президента США — 2024
 
 
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