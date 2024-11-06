https://ria.ru/20241106/gosduma-1982094369.html

В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры

В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры - РИА Новости, 06.11.2024

В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры

Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос, в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:15

2024-11-06T06:15

2024-11-06T06:15

россия

пермский край

урал

анатолий аксаков

госдума рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос, в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население", - заявил он. Аксаков отметил, что Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа, почти 90% платежей люди осуществляют с помощью платежных карт, наличными многие даже не пользуются. "Наличные будут ходить наравне с электронными деньгами, но при этом спрос на наличные падает, и это при создании наличных денег тоже надо учитывать. Но понятно, что государство никогда не откажется от печати денег, если, конечно, народ не потребует", - добавил депутат. Вместе с тем Аксаков отметил, что количество обновленных пятитысячных купюр до конца этого года будет постепенно увеличиваться. "Понятно, что это не быстрый процесс. Новые купюры будут постепенно вытеснять из оборота старые, поэтому старые купюры какое-то время тоже будут ходить наравне с новыми", - пояснил он. Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что обновленные банкноты номиналом пять тысяч рублей уже начали появляться в регионах России, в частности, в Алтайском и Пермском краях и на Урале. Также депутат допустил, что уже в следующем году ЦБ РФ предложит обновленный вариант тысячерублевых купюр. Банк России в октябре прошлого года представил новые банкноты: купюры в 1000 и 5000 рублей. Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановил ее выпуск. Тогда изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. В октябре этого года ЦБ РФ сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.

https://ria.ru/20241029/kupyura-1980624062.html

https://ria.ru/20241023/kupyura-1979623453.html

россия

пермский край

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пермский край, урал, анатолий аксаков, госдума рф, экономика