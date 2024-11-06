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В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры - РИА Новости, 06.11.2024
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06:15 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/gosduma-1982094369.html
В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры
В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры - РИА Новости, 06.11.2024
В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры
Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос, в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:15
2024-11-06T06:15
россия
пермский край
урал
анатолий аксаков
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос, в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население", - заявил он. Аксаков отметил, что Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа, почти 90% платежей люди осуществляют с помощью платежных карт, наличными многие даже не пользуются. "Наличные будут ходить наравне с электронными деньгами, но при этом спрос на наличные падает, и это при создании наличных денег тоже надо учитывать. Но понятно, что государство никогда не откажется от печати денег, если, конечно, народ не потребует", - добавил депутат. Вместе с тем Аксаков отметил, что количество обновленных пятитысячных купюр до конца этого года будет постепенно увеличиваться. "Понятно, что это не быстрый процесс. Новые купюры будут постепенно вытеснять из оборота старые, поэтому старые купюры какое-то время тоже будут ходить наравне с новыми", - пояснил он. Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что обновленные банкноты номиналом пять тысяч рублей уже начали появляться в регионах России, в частности, в Алтайском и Пермском краях и на Урале. Также депутат допустил, что уже в следующем году ЦБ РФ предложит обновленный вариант тысячерублевых купюр. Банк России в октябре прошлого года представил новые банкноты: купюры в 1000 и 5000 рублей. Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановил ее выпуск. Тогда изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. В октябре этого года ЦБ РФ сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.
https://ria.ru/20241029/kupyura-1980624062.html
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россия, пермский край, урал, анатолий аксаков, госдума рф, экономика
Россия, Пермский край, Урал, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Экономика
В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры

Депутат Аксаков: актуальности в печати десятитысячной купюры сейчас нет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос, в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население", - заявил он.
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Аксаков отметил, что Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа, почти 90% платежей люди осуществляют с помощью платежных карт, наличными многие даже не пользуются. "Наличные будут ходить наравне с электронными деньгами, но при этом спрос на наличные падает, и это при создании наличных денег тоже надо учитывать. Но понятно, что государство никогда не откажется от печати денег, если, конечно, народ не потребует", - добавил депутат.
Вместе с тем Аксаков отметил, что количество обновленных пятитысячных купюр до конца этого года будет постепенно увеличиваться. "Понятно, что это не быстрый процесс. Новые купюры будут постепенно вытеснять из оборота старые, поэтому старые купюры какое-то время тоже будут ходить наравне с новыми", - пояснил он.
Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что обновленные банкноты номиналом пять тысяч рублей уже начали появляться в регионах России, в частности, в Алтайском и Пермском краях и на Урале.
Также депутат допустил, что уже в следующем году ЦБ РФ предложит обновленный вариант тысячерублевых купюр.
Банк России в октябре прошлого года представил новые банкноты: купюры в 1000 и 5000 рублей. Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановил ее выпуск. Тогда изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. В октябре этого года ЦБ РФ сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.
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РоссияПермский крайУралАнатолий АксаковГосдума РФЭкономика
 
 
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