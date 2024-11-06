https://ria.ru/20241106/google-1982062752.html
Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США
Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США - РИА Новости, 06.11.2024
Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США
Корпорация Google сообщила об устранении ошибки в своей поисковой системе, при которой якобы были скрыты данные о расположении избирательных участков для... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:07
2024-11-06T01:07
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Корпорация Google сообщила об устранении ошибки в своей поисковой системе, при которой якобы были скрыты данные о расположении избирательных участков для сторонников Дональда Трампа. Ранее бизнесмен Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах по выборам в США, которые не показывали пользователям, где можно проголосовать за Трампа, но дают возможность найти ближайший избирательный участок, если ищут, где можно проголосовать за демократку Камалу Харрис. Корреспондент РИА Новости в Вашингтоне, используя такие же поисковые слова, как у Маска - "где я могу проголосовать за Харрис" и "где я могу проголосовать за Трампа" - получил аналогичный результат, который не позволяет во втором случае при помощи виджета Google Maps найти ближайший адрес избирательного участка, как это происходит в случае с Харрис. В самой корпорации, комментируя публикации, сообщили, что проблема уже устранена, объяснив проблему одноименным округом Харрис в штате Техас. "Харрис - это также название округа в Техасе. То же самое происходит и с "Вэнсом", потому что это также название округа", – сообщила корпорация Google на своей странице в соцсети Х.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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техас, вашингтон (штат), сша, камала харрис, дональд трамп, илон маск, google, в мире
Техас, Вашингтон (штат), США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Илон Маск, Google, В мире
Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США
Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США округами-тезками кандидатов