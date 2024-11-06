https://ria.ru/20241106/gazifikatsiya-1982264827.html

Природный газ запустили в каждый муниципальный район Ивановской области

Природный газ запустили в каждый муниципальный район Ивановской области - РИА Новости, 06.11.2024

Природный газ запустили в каждый муниципальный район Ивановской области

В Ивановской области газифицировали два последних районных центра – Верхний Ландех и Пестяки, теперь во всех районах региона есть природных газ, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:21

2024-11-06T17:21

2024-11-06T17:21

ивановская область

станислав воскресенский

россия

нижегородская область

газпром

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Ивановской области газифицировали два последних районных центра – Верхний Ландех и Пестяки, теперь во всех районах региона есть природных газ, сообщает пресс-служба правительства области. В среду губернатор региона Станислав Воскресенский в рамках рабочей поездки в Верхний Ландех и Пестяки посмотрел, как идет подключение домовладений к газу, а также обсудил с руководством компании "Газпром межрегионгаз Иваново" график дальнейших работ по подключению жилых домов и социальных объектов к "голубому топливу". "В каждый районный центр нашей Ивановской области пришел газ. У нас больше нет в Ивановской области ни одного районного центра, где не было бы возможности подключиться к газу. Это не точка, это на самом деле только начало работы по подключению домовладений, по подключению населенных пунктов, наших деревень к газу. И мы это обязательно сделаем", – сказал Воскресенский, его слова приводит пресс-служба. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за принятое решение по газификации. Для газификации Верхнего Ландеха в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2021-2025 годы был построен межпоселковый газопровод от поселка Лух протяженностью более 53 километра, а также построено 30 километров внутрипоселковых сетей. Выполненные работы создали техническую возможность для подключения к газу 795 домовладений. Также газовая инфраструктура построена еще в двух населенных пунктах района – деревнях Татьяниха и Токарево. Природный газ пришел и в Пестяковский район, который ранее не был газифицирован. В Пестяках к "голубому топливу" уже подключены первые потребители – 82 домовладения. Общая протяженность газопроводов в поселке – 50 километров, их строительство создает условия для газификации 1426 домовладений. Губернатор региона также подчеркнул, что газ в Пестяковский район пришел из Нижегородской области, что является специальным техническим решением, разработанным специалистами компании "Газпром межрегионгаз Иваново". Благодаря этому работы по газификации муниципалитета удалось провести гораздо быстрее. В свою очередь, директор компании "Газпром межрегионгаз Иваново" Сергей Мазалов добавил, что следующим этапом работ по газификации станет перевод на "голубое топливо" угольных котельных в Верхнем Ландехе и Пестяках, а также социальных объектов.

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, россия, нижегородская область, газпром