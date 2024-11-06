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В многоэтажке в Воронежской области взорвался газ, погиб человек - РИА Новости, 06.11.2024
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05:15 06.11.2024 (обновлено: 16:50 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/gaz-1982087246.html
В многоэтажке в Воронежской области взорвался газ, погиб человек
В многоэтажке в Воронежской области взорвался газ, погиб человек - РИА Новости, 06.11.2024
В многоэтажке в Воронежской области взорвался газ, погиб человек
Один человек погиб, еще один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области, сообщает МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:15
2024-11-06T16:50
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области, сообщает МЧС в Telegram-канале."В девятиэтажке на втором этаже загорелась квартира. Сотрудники МЧС России в спасустройствах эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок. В ходе тушения был обнаружен погибший, личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток. Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры", — говорится в сообщении.Ведомство также добавляет, что на месте пожара работают 48 специалистов и 16 единиц техники.Воронежский губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале уточнил, что инцидент произошел на улице Набережной в Нововоронеже. По его данным, погибла женщина, ранен подросток 2008 года рождения. Пожар ликвидирован.Он также сообщил, что для эвакуированных из многоэтажки организован пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса "Атом-Арена". "Вместе с муниципалитетом окажем поддержку всем пострадавшим при пожаре гражданам", — написал Гусев.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоэтажке в Воронежской области взорвался газ, погиб человек

После взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области погиб человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области, сообщает МЧС в Telegram-канале.
"В девятиэтажке на втором этаже загорелась квартира. Сотрудники МЧС России в спасустройствах эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок. В ходе тушения был обнаружен погибший, личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток. Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры", — говорится в сообщении.
Ведомство также добавляет, что на месте пожара работают 48 специалистов и 16 единиц техники.
Воронежский губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале уточнил, что инцидент произошел на улице Набережной в Нововоронеже. По его данным, погибла женщина, ранен подросток 2008 года рождения. Пожар ликвидирован.
Он также сообщил, что для эвакуированных из многоэтажки организован пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса "Атом-Арена". "Вместе с муниципалитетом окажем поддержку всем пострадавшим при пожаре гражданам", — написал Гусев.
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