https://ria.ru/20241106/galant-1982060102.html

Бывший министр обороны Израиля назвал причину отставки

Бывший министр обороны Израиля назвал причину отставки - РИА Новости, 06.11.2024

Бывший министр обороны Израиля назвал причину отставки

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с обращением к гражданам, в котором рассказал, что основными причинами его отставки стали разногласия с... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:55

2024-11-06T00:55

2024-11-06T00:55

в мире

израиль

йоав галант

биньямин нетаньяху

исраэль кац

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оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с обращением к гражданам, в котором рассказал, что основными причинами его отставки стали разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва в армию ультраортодоксальных евреев, способов освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, и создания государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года. Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Вместо Исраэля Каца пост главы МИД займет министр без портфеля Гидеон Саар. "Это увольнение вызвано разногласиями по трем вопросам: первый, я считаю, что все, кто достиг призывного возраста, должны служить в армии… второй, возвращение заложников из плена ХАМАС возможно, но придется идти на тяжелые уступки… третий, необходимо извлечь уроки и сделать выводы и у этого есть название - государственная следственная комиссия', - заявил Галант. В конце своего выступления бывший министр почтил память погибших солдат и выразил соболезнования их родным и близким, после чего отдал честь и покинул трибуну. Ранее в июле Йоав Галант выступил за расширение призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. По его мнению, этот шаг не только способствовал бы повышению безопасности в Израиле, но и мог бы повлиять на ход войны с ХАМАС в секторе Газа, которые до сих пор удерживают в плену 101 человека, включая тех, кого считают погибшими. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241105/izrail-1982052310.html

https://ria.ru/20241105/izrail-1982049449.html

https://ria.ru/20241105/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, йоав галант, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024