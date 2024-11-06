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Эксперт объяснил, почему Нетаньяху уволил министра обороны - РИА Новости, 06.11.2024
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00:22 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/galant-1982057226.html
Эксперт объяснил, почему Нетаньяху уволил министра обороны
Эксперт объяснил, почему Нетаньяху уволил министра обороны - РИА Новости, 06.11.2024
Эксперт объяснил, почему Нетаньяху уволил министра обороны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, так как уже давно недоволен его высказываниями, заявил РИА... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:22
2024-11-06T00:22
израиль
биньямин нетаньяху
российская академия наук
йоав галант
исраэль кац
кнессет израиля
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, так как уже давно недоволен его высказываниями, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, советник председателя Российско-израильского Делового совета Дмитрий Марьясис. Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. "Смысл прост. Галант уже давно не ладит с Нетаньяху. Недоволен высказываниями Галанта. Галант открыто конфликтовал (с Нетаньяху - ред.). Смотрите его выступления, недавние, в частности", - заявил Марьясис агентству. При этом как поменяется тактика армии Израиля, говорить пока рано, отметил эксперт. Вместо Исраэля Каца пост главы МИД займет министр без портфеля Гидеон Саар. По словам Нетаньяху, он предложил Саару присоединиться к коалиции со своей фракцией. Сторонники Саара имеют четыре мандата в израильском Кнессете (парламенте), в котором 150 мест. По предположению Марьясиса, выбор пал на Саара в том числе потому, что Нетаньяху нужны эти четыре мандата для усиления своей правящей коалиции. Ответить на вопрос, как изменится работа МИД Израиля, эксперт затруднился. "Министра только что назначили", - отметил он. В конце октября, по сообщению газеты Haaretz, Галант направил письмо Нетаньяху и другим руководителям Израиля, где заявил, что сейчас страна действует на фронте без четкого руководства и без военных целей. В мае Галант публично критиковал планы Нетаньяху насчет послевоенного устройства Газы и заявлял, что не допустит установления израильского контроля над Газой, который дорого обойдется экономике Израиля и будет стоить многих жизней солдат. Позднее он называл "чепухой" лозунг сторонников премьера о необходимости "абсолютной победы" над врагами. В ответ Нетаньяху обвинял Галанта в "антиизраильских нарративах". Некоторые коллеги Нетаньяху по кабинету также обвиняли Галанта в "пособничестве террористам", и призвали его уволить. При этом в марте 2023 года Нетаньяху уже увольнял Галанта. Тогда поводом для увольнения стала критика со стороны Галанта в адрес судебной реформы, которая привела к массовым акциям протеста. Однако через несколько дней премьер восстановил Галанта в должности. Йовав Галант занимал пост министра обороны Израиля с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20241105/netanyakhu-1982037885.html
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израиль, биньямин нетаньяху, российская академия наук, йоав галант, исраэль кац, кнессет израиля, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, Российская академия наук, Йоав Галант, Исраэль Кац, Кнессет Израиля, В мире
Эксперт объяснил, почему Нетаньяху уволил министра обороны

Эксперт Марьясис: Нетаньяху уволил Галанта, так как недоволен его заявлениями

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, так как уже давно недоволен его высказываниями, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, советник председателя Российско-израильского Делового совета Дмитрий Марьясис.
Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац.
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"Смысл прост. Галант уже давно не ладит с Нетаньяху. Недоволен высказываниями Галанта. Галант открыто конфликтовал (с Нетаньяху - ред.). Смотрите его выступления, недавние, в частности", - заявил Марьясис агентству.
При этом как поменяется тактика армии Израиля, говорить пока рано, отметил эксперт.
Вместо Исраэля Каца пост главы МИД займет министр без портфеля Гидеон Саар. По словам Нетаньяху, он предложил Саару присоединиться к коалиции со своей фракцией. Сторонники Саара имеют четыре мандата в израильском Кнессете (парламенте), в котором 150 мест. По предположению Марьясиса, выбор пал на Саара в том числе потому, что Нетаньяху нужны эти четыре мандата для усиления своей правящей коалиции.
Ответить на вопрос, как изменится работа МИД Израиля, эксперт затруднился.
"Министра только что назначили", - отметил он.
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В конце октября, по сообщению газеты Haaretz, Галант направил письмо Нетаньяху и другим руководителям Израиля, где заявил, что сейчас страна действует на фронте без четкого руководства и без военных целей. В мае Галант публично критиковал планы Нетаньяху насчет послевоенного устройства Газы и заявлял, что не допустит установления израильского контроля над Газой, который дорого обойдется экономике Израиля и будет стоить многих жизней солдат. Позднее он называл "чепухой" лозунг сторонников премьера о необходимости "абсолютной победы" над врагами. В ответ Нетаньяху обвинял Галанта в "антиизраильских нарративах". Некоторые коллеги Нетаньяху по кабинету также обвиняли Галанта в "пособничестве террористам", и призвали его уволить.
При этом в марте 2023 года Нетаньяху уже увольнял Галанта. Тогда поводом для увольнения стала критика со стороны Галанта в адрес судебной реформы, которая привела к массовым акциям протеста. Однако через несколько дней премьер восстановил Галанта в должности.
Йовав Галант занимал пост министра обороны Израиля с декабря 2022 года.
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ИзраильБиньямин НетаньяхуРоссийская академия наукЙоав ГалантИсраэль КацКнессет ИзраиляВ мире
 
 
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