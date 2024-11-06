https://ria.ru/20241106/fsb-1982126239.html

Украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем

Украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем - РИА Новости, 06.11.2024

Украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем

Гражданин России, завербованный военной разведкой Украины и пытавшийся в 2022 году подорвать железную дорогу в Воронежской области, осужден на 22,5 года,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:51

2024-11-06T09:51

2024-11-06T09:54

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин России, завербованный военной разведкой Украины и пытавшийся в 2022 году подорвать железную дорогу в Воронежской области, осужден на 22,5 года, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Первый апелляционный суд общей юрисдикции приговорил Александра Димитренко к 22,5 годам лишения свободы (первые 4,5 года в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима) за покушение на взрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ. Приговор вступил в законную силу."В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, установлено, что в мае 2022 года Димитренко А.А. по предоставленным куратором ГУР МОУ координатам изъял из схрона в Воронеже взрывное устройство, которое планировал заложить под железнодорожное полотно около ст. Масловка Ленинского района Воронежской области, однако был задержан по адресу проживания", - говорится в сообщении.Во время обысков по месту жительства задержанного были найдены и изъяты: взрывчатое вещество на основе гексогена весом около двух килограмм, девять различных взрывателей, паспорт гражданина Украины с фотографией задержанного, оформленный на вымышленные данные, а также нацистская литература и символика, добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20240927/fsb-1975006166.html

https://ria.ru/20240917/fsb-1973124705.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, воронеж, украина, безопасность