Рейтинг@Mail.ru
Украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 06.11.2024 (обновлено: 09:54 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/fsb-1982126239.html
Украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем
Украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем - РИА Новости, 06.11.2024
Украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем
Гражданин России, завербованный военной разведкой Украины и пытавшийся в 2022 году подорвать железную дорогу в Воронежской области, осужден на 22,5 года,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:51
2024-11-06T09:54
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
воронеж
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин России, завербованный военной разведкой Украины и пытавшийся в 2022 году подорвать железную дорогу в Воронежской области, осужден на 22,5 года, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Первый апелляционный суд общей юрисдикции приговорил Александра Димитренко к 22,5 годам лишения свободы (первые 4,5 года в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима) за покушение на взрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ. Приговор вступил в законную силу."В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, установлено, что в мае 2022 года Димитренко А.А. по предоставленным куратором ГУР МОУ координатам изъял из схрона в Воронеже взрывное устройство, которое планировал заложить под железнодорожное полотно около ст. Масловка Ленинского района Воронежской области, однако был задержан по адресу проживания", - говорится в сообщении.Во время обысков по месту жительства задержанного были найдены и изъяты: взрывчатое вещество на основе гексогена весом около двух килограмм, девять различных взрывателей, паспорт гражданина Украины с фотографией задержанного, оформленный на вымышленные данные, а также нацистская литература и символика, добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20240927/fsb-1975006166.html
https://ria.ru/20240917/fsb-1973124705.html
россия
воронеж
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, воронеж, украина, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Воронеж, Украина, Безопасность
Украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем

ФСБ: украинскому агенту дали 22,5 года за попытку подорвать ж/д под Воронежем

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин России, завербованный военной разведкой Украины и пытавшийся в 2022 году подорвать железную дорогу в Воронежской области, осужден на 22,5 года, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции приговорил Александра Димитренко к 22,5 годам лишения свободы (первые 4,5 года в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима) за покушение на взрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ. Приговор вступил в законную силу.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы находят агентов в России
27 сентября, 10:30
"В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, установлено, что в мае 2022 года Димитренко А.А. по предоставленным куратором ГУР МОУ координатам изъял из схрона в Воронеже взрывное устройство, которое планировал заложить под железнодорожное полотно около ст. Масловка Ленинского района Воронежской области, однако был задержан по адресу проживания", - говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства задержанного были найдены и изъяты: взрывчатое вещество на основе гексогена весом около двух килограмм, девять различных взрывателей, паспорт гражданина Украины с фотографией задержанного, оформленный на вымышленные данные, а также нацистская литература и символика, добавили в ФСБ.
Ликвидированный агент украинской разведки, готовивший теракт - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом разведки
17 сентября, 10:54
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВоронежУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала