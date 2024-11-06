https://ria.ru/20241106/franchetti-1982251632.html

В Чехии увеличили срок заключения для россиянина Франчетти

В Чехии увеличили срок заключения для россиянина Франчетти - РИА Новости, 06.11.2024

В Чехии увеличили срок заключения для россиянина Франчетти

Верховный суд Чехии на своем заседании в среду увеличил вдвое, до 10 лет, срок тюремного заключения для россиянина Александра Франчетти, обвиненного в активных... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:53

2024-11-06T16:53

2024-11-06T16:53

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ПРАГА, 6 ноя – РИА Новости. Верховный суд Чехии на своем заседании в среду увеличил вдвое, до 10 лет, срок тюремного заключения для россиянина Александра Франчетти, обвиненного в активных действиях в пользу РФ в период присоединения к ней Крыма, сообщило в среду издание Idnes. "Гражданин РФ Александр Франчетти, участвовавший в насильственном захвате Россией украинского полуострова Крым, должен провести за свои действия 10 лет в тюрьме, к такому выводу пришел в среду Верховный суд республики. Таким образом, Верховный суд вдвое увеличил первоначальный пятилетний срок, вынесенный ранее Франчетти горсудом Праги. Вердикт является окончательным. Сам Франчетти, который отрицает свою вину, покинул Чехию в 2022 году", - отметило издание. По мнению суда, "бесспорно доказано, что Франчетти неоднократно посещал Севастополь, где основал две вооруженные группы, с помощью которых проводил диверсионные действия против местного населения и инфраструктуры, участвуя таким образом в осуществлении аннексии Крыма Российской Федерацией". Как заявила изданию судья Катержина Радковска, Верховный суд пришел к выводу, что апелляция прокурора на решение горсуда Праги обоснована, а апелляция ответчика – нет. В то время как адвокат Франчетти в апелляции ставил под сомнение вину своего подзащитного как таковую, прокурор Мартин Билы возразил, что приговор, вынесенный горсудом Праги в августе этого года, был непропорционально мягким, и потребовал наказания в виде тюремного заключения сроком на 10 лет. Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Однако, как ранее сообщило издание Idnes, "горсуд Праги, а затем Верховный суд в итоге приняли решение не выдавать Франчетти на Украину, так как, по мнению судей, существовало опасение, что Франчетти может подвергнуться преследованию и ухудшению положения в рамках уголовного производства на Украине после его экстрадиции из-за его гражданства и особенно из-за его участия в боевых акциях на стороне пророссийских сепаратистов (в Крыму)". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221021/franchetti-1825674864.html

https://ria.ru/20241101/prigovor-1981297729.html

https://ria.ru/20230625/krym-1880305538.html

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