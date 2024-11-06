https://ria.ru/20241106/fox-1982100460.html

СМИ: республиканцы лишают демократов контроля над сенатом

СМИ: республиканцы лишают демократов контроля над сенатом - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: республиканцы лишают демократов контроля над сенатом

Республиканская партия США получает на выборах половину мест в сенате, лишая демократов контроля над верхней палатой американского конгресса, свидетельствует... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:17

2024-11-06T07:17

2024-11-06T07:27

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканская партия США получает на выборах половину мест в сенате, лишая демократов контроля над верхней палатой американского конгресса, свидетельствует прогноз Fox News. По расчетам телеканала, республиканцы получают уже 50 из 100 мест. Демократическая партия пока получает только 42 кресла. В действующем составе демократы контролируют суммарно 51 место в сенате, а республиканцы — 49 мест. Согласно действующему американскому законодательству, в том случае, если при рассмотрении законодательных инициатив в сенате число голосов делится поровну, то решающее слово имеет вице-президент США, наделенный полномочиями главы верхней палаты конгресса.На выборах в палату представителей США республиканцы также лидируют. По прогнозу, они обеспечивают себе 159 кресел из 435, а демократы — 103.В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса. . Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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сша, выборы президента сша — 2024, в мире