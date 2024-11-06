Фицо допустил, что Трамп может прекратить помощь Украине
Фицо заявил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо не исключает, что Дональд Трамп на посту президента США может прекратить или значительно снизить помощь Украине
"Я исхожу из того, что господин президент Трамп будет хотеть предъявить определенные результаты, поскольку он анонсировал то, что готов быть очень активным в этой теме. Его активность может проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идет об Украине", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду.
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Он отметил, что сейчас все ждут первых шагов нового президента США по ситуации на Украине. Фицо также оценил готовность Москвы к диалогу.
"Я не предполагаю, чтобы вообще кто-то размышлял о безумии в виде того, чтобы поставить на Украину ракеты среднего и дальнего радиуса, чтобы они могли затрагивать цели на территории России. Это бы привело к невиданной эскалации напряжения", - добавил премьер Словакии.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.