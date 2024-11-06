https://ria.ru/20241106/festival-1981966201.html

Музыка героев: "Русский Донбасс" в Забайкалье

Музыка героев: "Русский Донбасс" в Забайкалье - РИА Новости, 06.11.2024

Музыка героев: "Русский Донбасс" в Забайкалье

В Чите завершился III Фестиваль Олега Лундстрема. Это знаковое событие для всех, кто интересуется современной музыкой, причем не только джазовой, но и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:00

2024-11-06T08:00

2024-11-06T12:39

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ЧИТА, 6 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. В Чите завершился III Фестиваль Олега Лундстрема. Это знаковое событие для всех, кто интересуется современной музыкой, причем не только джазовой, но и академической, и даже роком. В этом году мероприятие стало целым масштабным форумом, проведенным по всему Забайкальскому краю.Мировые звезды на Фестивале ЛундстремаКонцепцию фестиваля выстраивали вокруг многогранной личности Олега Лундстрема — одной из легенд отечественного джаза. В этом году форум включил в себя три направления: джаз, классическую музыку и тему любви к родине в искусстве. Программа была беспрецедентной по масштабу — в число участников вошли Никита Михалков, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Лариса Долина, Ольга Кормухина.Кроме того, на фестивале была организована обширная международная образовательная программа под кураторством Творческой мастерской Леонида Лундстрема, направленная на поиск и воспитание талантов со всей России.Завершился форум мировой премьерой концерта-симфонии "Русскому Донбассу", которую представили Донецкий академический симфонический оркестр имени С. С. Прокофьева (его называют "Оркестром непокоренных"), Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема и Академический большой хор "Мастера хорового пения". Дирижировал премьерным исполнением композитор Алексей Сергунин, а солировал скрипач Петр Лундстрем. Музыканты репетировали раздельно, встретились уже на фестивальной площадке и за несколько дней "собрали" сложнейший материал.О чем концерт-симфония "Русскому Донбассу"Симфония представляет собой, по сути, первое в истории полноценное осмысление подвига участников СВО, выраженное в академической музыке.Начало симфонии — "Шахтеры" — посвящается советским людям, героям труда. Здесь средствами звукописи, музыкальными инструментами имитируются звуки отбойных молотков, шум забоя, реальность тяжелой шахтерской профессии.Вторая часть отражает подвиг воинов, современных героев. Третья часть называется "Чакона" — ее композитор посвятил лично скрипачу Петру Лундстрему, с которым его связывает давняя дружба.И наконец, четвертая часть, которую Алексей Сергунин завершил буквально месяц назад, базируется на известных песнях, в том числе русских народных, и на фольклоре Донбасса. В этой части композитор рисует и образ будущего России. Финал написан в до мажоре — это символ возвращения основ, обновления и очищения. Литературная основа финала — "Слово о законе и благодати" Иллариона Киевского. Также использованы стихи Евгения Долматовского, Виктора Шутова, Наума Басовского, Анны Долгаревой."Когда мы планировали этот фестиваль, он был уже пропитан духом Олега Лундстрема, духом просвещенного патриотизма, — рассказывает Петр Лундстрем. — А сегодня он невероятным образом действительно раскрылся и стал еще более актуальным. И абсолютно нет случайных людей среди тех, кто к нам приезжает.Например, Никита Михалков. Это не случайный человек со всех точек зрения — и с точки зрения высокого искусства, безусловно, и с точки зрения того, что сейчас происходит. Потому что нельзя ни в коем случае терять связь с корнями и с нашим народом, как бы пафосно это ни звучало.И я очень рад, что мы проводим фестиваль именно в Забайкалье. В рамках фестиваля мы проехали по разным районам края и играли на самых разных площадках. Мы играли концерты в самых маленьких селах, по две-три тысячи человек, где зал на двести мест — и он полный. Представляете себе, когда приходит десять процентов от населения на концерт? Для нас это невероятно важно!"Финал Фестиваля Олега ЛундстремаРовно так же был заполнен зал и на завершающем концерте фестиваля, когда зрители вызывали на бис музыкантов и пришлось повторить финальную часть симфонии к полному восторгу зала. При этом композитор Алексей Сергунин сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о дальнейших концертах, чтобы произведение смогли услышать зрители и в других регионах страны. "Очень надеемся, что насладиться этим важным и актуальным музыкальным памятником нынешней эпохи смогут все, кто любит академическую музыку", — отметил он.Именно об этом говорил после концерта Петр Лундстрем. "Я чувствую, что все это было не зря, и я очень рад, что получилось привезти на фестиваль Донецкий симфонический оркестр, — рассказал скрипач. — Я накануне спросил у музыкантов: вы были в Забайкальском крае? А они отвечают: мы никогда не летали на самолете. Больше половины Донецкого симфонического оркестра никогда не летали на самолете — никуда! Я знаю, что им здесь было хорошо. И я знаю, что эта музыка написана специально для этого оркестра. Это музыка, которая воспевает, на самом деле, и этот оркестр в том числе. И для меня это очень важно, что здесь все собралось в одном месте".Петр Лундстрем также считает, что мы сможем оценить это мероприятие только через какое-то время. "Но мне кажется, — добавил он, — что мы с вами присутствовали все-таки при определенном историческом событии: случилось действительно что-то важное и настоящее".

https://ria.ru/20240926/kiselev-1974804619.html

https://ria.ru/20241025/serial-1979802406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, джаз, олег лундстрем, чита, никита михалков, юрий башмет, забайкальский край, россия, музыка, сво, донбасс