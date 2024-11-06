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Около 400 спортсменов участвуют в соревнованиях по фехтованию в Химках - РИА Новости, 06.11.2024
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17:32 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/fekhtovanie-1982268109.html
Около 400 спортсменов участвуют в соревнованиях по фехтованию в Химках
Около 400 спортсменов участвуют в соревнованиях по фехтованию в Химках - РИА Новости, 06.11.2024
Около 400 спортсменов участвуют в соревнованиях по фехтованию в Химках
В Химках проходят Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной Олимпийской чемпионки Яны Егорян, участие принимают около 400 спортсменов,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:32
2024-11-06T17:32
химки (городской округ в московской области)
россия
спорт
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Химках проходят Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной Олимпийской чемпионки Яны Егорян, участие принимают около 400 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Спортивные состязания проходят в баскетбольном центре "Химки". Мастерство владения саблей покажут 400 юношей и девушек в возрасте до 15 лет со всей страны. Победителей и призеров турнира ожидают ценные призы и подарки. Мероприятие проводится при поддержке Минспорта России и Федеральной дирекции спортмероприятий. Соревнования проходят по адресу: улица Кирова, владение 27. Ранее в Химках прошел Кубок Московской области по фехтованию. По результатам соревнований, химчане завоевали медали всех трех категорий — золото, серебро и бронзу. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из пяти городов Подмосковья.
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химки (городской округ в московской области), россия, спорт
Химки (городской округ в Московской области), Россия, Спорт

Около 400 спортсменов участвуют в соревнованиях по фехтованию в Химках

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСабли на соревнованиях по фехтованию
Сабли на соревнованиях по фехтованию - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сабли на соревнованиях по фехтованию. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Химках проходят Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной Олимпийской чемпионки Яны Егорян, участие принимают около 400 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Спортивные состязания проходят в баскетбольном центре "Химки". Мастерство владения саблей покажут 400 юношей и девушек в возрасте до 15 лет со всей страны. Победителей и призеров турнира ожидают ценные призы и подарки.
Мероприятие проводится при поддержке Минспорта России и Федеральной дирекции спортмероприятий. Соревнования проходят по адресу: улица Кирова, владение 27.
Ранее в Химках прошел Кубок Московской области по фехтованию. По результатам соревнований, химчане завоевали медали всех трех категорий — золото, серебро и бронзу. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из пяти городов Подмосковья.
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