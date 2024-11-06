https://ria.ru/20241106/evrosoyuz-1982133664.html

ЕС может подогревать конфликт на Украине после победы Трампа, заявили в АдГ

ЕС может подогревать конфликт на Украине после победы Трампа, заявили в АдГ - РИА Новости, 06.11.2024

ЕС может подогревать конфликт на Украине после победы Трампа, заявили в АдГ

Даже после победы Дональда Трампа на выборах в США и возможного прекращения поддержки Украины Евросоюз, вероятно, будет из собственных корыстных побуждений... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:24

2024-11-06T10:24

2024-11-06T15:37

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БЕРЛИН, 6 ноя – РИА Новости. Даже после победы Дональда Трампа на выборах в США и возможного прекращения поддержки Украины Евросоюз, вероятно, будет из собственных корыстных побуждений подогревать украинский конфликт, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.По последним данным, Трамп выигрывает выборы президента США, спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил его избранным главой государства."Возможно, всем странам ЕС вместе удастся поддерживать конфликт (на Украине - ред.) в состоянии медленного кипения даже во время президентства Трампа", - сказал Вайель.Депутат напомнил, что США с некоторых пор пытаются переложить ответственность за украинский конфликт на недееспособный в военном отношении ЕС."Они постоянно говорят о том, что не позволят Украине вступить в НАТО в ближайшее время, но позволят вступить в ЕС", - подчеркнул Вайель.По его мнению, следует также учитывать, что ЕС преследует на Украине и свои собственные интересы."ЕС хочет сделать приоритетным выращивание новых очагов коррупции на Украине: после военной помощи, вероятно, последует сомнительная помощь по способствованию приближения вступления в ЕС и всевозможные субсидии за счет граждан Евросоюза", - пояснил он.Критики "Альтернативы для Германии" утверждают, что АдГ надеется на то, что победа республиканцев приведет к исходу США из НАТО, поскольку Трамп не раз угрожал защищать только те страны, которые выполняют показатель по затратам на оборону в размере 2% ВВП. Вайель этому возражает, поскольку международная политика – "вопрос переговоров"."А Германия в настоящее время проводит политику отказа от переговоров. Если бы мы хотели вести переговоры, то прежде всего должны были бы спросить себя, действительно ли НАТО оказывает услуги, которые обещает. Действительно ли защищает нашу инфраструктуру и торговые пути или же взрывает наши трубопроводы и втягивает нас в конфликты, которые могут сделать свободную торговлю невозможной?" - заявил депутат.Германия достигла целевого показателя в 2%, а правительство, провозгласив Zeitenwende ("смена эпохи" - введенный канцлером Олафом Шольцем термин после начала конфликта на Украине - ред.) хочет перевыполнить его, хотя из-за высокого ВВП Германия даже при 1,5% выделяла бы на оборону гораздо больше средств, чем большинство ее союзников. Однако, по словам Вайеля, фактические расходы ещё выше."Германия несет значительные издержки внешней политики НАТО в виде нерегулируемой хаотической миграции, которая поглощает значительно больше 1,5% ВВП. Будь то Сирия, Ирак, Ливия или Афганистан - Германия принимает людей из всех стран, которые вкусили западных интервенций", - подчеркнул он.По оценке Вайеля, вместе с вложенными на модернизацию бундесвера средствами Германия и вовсе тратит более 4% от ВВП."Примечательно, что США 4 процентами своего ВВП обеспечивают своё военное превосходство в мире, а Германия лишь закрепляет свое бессилие - в пользу кого бы то ни было", - добавил он.

https://ria.ru/20241106/piskarev-1982222807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, германия, евросоюз, альтернатива для германии (партия), выборы президента сша — 2024