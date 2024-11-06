https://ria.ru/20241106/erdogan-1982164190.html
Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах
Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США назвал его другом, пожелал... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:01
2024-11-06T12:01
2024-11-06T12:07
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США назвал его другом, пожелал благоприятных исходов электорального процесса для США и американского народа."Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и был переизбран на пост президента США. Я желаю, чтобы выборы были благоприятными для дружественного и союзного народа Соединенных Штатов и всего человечества", - приводит текст поздравления канцелярия турецкого лидера.Он добавил, что рассчитывает на усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта."В этот новый период, который начнется с выборов американским народом, я надеюсь, что отношения между Турцией и США укрепятся, региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, прекратятся, и я верю, что будет приложено больше усилий для создания более справедливого мира", - приводит поздравление Эрдогана канцелярия турецкого лидера.В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть сената и вся палата представителей конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Вместо Исраэля Каца пост главы МИД займет министр без портфеля Гидеон Саар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах
Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах и назвал его другом
АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США назвал его другом, пожелал благоприятных исходов электорального процесса для США и американского народа.
"Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и был переизбран на пост президента США. Я желаю, чтобы выборы были благоприятными для дружественного и союзного народа Соединенных Штатов и всего человечества", - приводит текст поздравления канцелярия турецкого лидера.
Он добавил, что рассчитывает на усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта.
"В этот новый период, который начнется с выборов американским народом, я надеюсь, что отношения между Турцией и США укрепятся, региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, прекратятся, и я верю, что будет приложено больше усилий для создания более справедливого мира", - приводит поздравление Эрдогана канцелярия турецкого лидера.
В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть сената и вся палата представителей конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис
.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона
(10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта
из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац
. Вместо Исраэля Каца пост главы МИД займет министр без портфеля Гидеон Саар.