https://ria.ru/20241106/ekspert-1982164780.html

Победа Трампа обеспечит начало переговоров по Украине, считает эксперт

Победа Трампа обеспечит начало переговоров по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024

Победа Трампа обеспечит начало переговоров по Украине, считает эксперт

Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах обеспечит начало переговорного процесса вокруг Украины, но у него пока... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:04

2024-11-06T12:04

2024-11-06T12:04

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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах обеспечит начало переговорного процесса вокруг Украины, но у него пока "связаны руки", сказал РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. "Начало переговорного процесса произойдет, я думаю, безусловно. Но нужно понимать цель. Целью переговорного процесса может быть только обеспечение полной капитуляции Запада на Украине, полной демилитаризации Украины, и тогда мы можем договориться. Россия может и должна ставить целью переговоров возвращение "военной машины" НАТО на позиции 1997 года, оттуда мы начнем торговаться", - отметил он в беседе с агентством на полях 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "Переговоры начнутся, но у Трампа тоже связаны руки пока", - подчеркнул Караганов. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981756636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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