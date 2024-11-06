Победа Трампа обеспечит начало переговоров по Украине, считает эксперт
Эксперт Караганов: победа Трампа обеспечит начало переговоров по Украине
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах обеспечит начало переговорного процесса вокруг Украины, но у него пока "связаны руки", сказал РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
"Начало переговорного процесса произойдет, я думаю, безусловно. Но нужно понимать цель. Целью переговорного процесса может быть только обеспечение полной капитуляции Запада на Украине, полной демилитаризации Украины, и тогда мы можем договориться. Россия может и должна ставить целью переговоров возвращение "военной машины" НАТО на позиции 1997 года, оттуда мы начнем торговаться", - отметил он в беседе с агентством на полях 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Переговоры начнутся, но у Трампа тоже связаны руки пока", - подчеркнул Караганов.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.