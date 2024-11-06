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Победа Трампа может приблизить мир на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024
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08:38 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ekspert-1982108678.html
Победа Трампа может приблизить мир на Украине, считает эксперт
Победа Трампа может приблизить мир на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024
Победа Трампа может приблизить мир на Украине, считает эксперт
Возможная победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может ускорить завершение конфликта на Украине, но привести к обострению в других... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:38
2024-11-06T08:38
в мире
сша
украина
израиль
дональд трамп
питер кузник
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Возможная победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может ускорить завершение конфликта на Украине, но привести к обострению в других регионах мира, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Это (завершение конфликта на Украине – ред.) было бы положительным шагом, но его политика в отношении Израиля и Китая станет более жёсткой. Он призывал (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху нанести удар по иранским ядерным объектам и намерен утроить тарифы на китайские товары. Мир сделает один шаг вперёд и два назад," – сказал эксперт. Трамп в настоящее время лидирует на выборах президента США, в том числе в шести из семи ключевых штатов. По словам Кузника, победа Трампа ещё не гарантирована, но шансы демократов на успех минимальны, особенно учитывая текущее отставание его соперницы Камалы Харрис в ключевом штате Пенсильвания. Эксперт считает, что возможный успех Трампа "не говорит ничего хорошего о США". По его мнению, многие американцы ставят своё недовольство экономической политикой Байдена выше озабоченности вопросами демократии и человеческих ценностей.
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в мире, сша, украина, израиль, дональд трамп, питер кузник, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Питер Кузник, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Победа Трампа может приблизить мир на Украине, считает эксперт

Эксперт Кузник: победа Трампа может ускорить завершение конфликта на Украине

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
Избиратели во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Возможная победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может ускорить завершение конфликта на Украине, но привести к обострению в других регионах мира, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Это (завершение конфликта на Украине – ред.) было бы положительным шагом, но его политика в отношении Израиля и Китая станет более жёсткой. Он призывал (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху нанести удар по иранским ядерным объектам и намерен утроить тарифы на китайские товары. Мир сделает один шаг вперёд и два назад," – сказал эксперт.
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Трамп в настоящее время лидирует на выборах президента США, в том числе в шести из семи ключевых штатов.
По словам Кузника, победа Трампа ещё не гарантирована, но шансы демократов на успех минимальны, особенно учитывая текущее отставание его соперницы Камалы Харрис в ключевом штате Пенсильвания.
Эксперт считает, что возможный успех Трампа "не говорит ничего хорошего о США". По его мнению, многие американцы ставят своё недовольство экономической политикой Байдена выше озабоченности вопросами демократии и человеческих ценностей.
 
В миреСШАУкраинаИзраильДональд ТрампПитер КузникКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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