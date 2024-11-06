https://ria.ru/20241106/ekspert-1982108678.html

Победа Трампа может приблизить мир на Украине, считает эксперт

Победа Трампа может приблизить мир на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024

Победа Трампа может приблизить мир на Украине, считает эксперт

Возможная победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может ускорить завершение конфликта на Украине, но привести к обострению в других... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:38

2024-11-06T08:38

2024-11-06T08:38

в мире

сша

украина

израиль

дональд трамп

питер кузник

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982045080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa1c6bc33fb53bc93cd21e481c8a4f1.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Возможная победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может ускорить завершение конфликта на Украине, но привести к обострению в других регионах мира, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Это (завершение конфликта на Украине – ред.) было бы положительным шагом, но его политика в отношении Израиля и Китая станет более жёсткой. Он призывал (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху нанести удар по иранским ядерным объектам и намерен утроить тарифы на китайские товары. Мир сделает один шаг вперёд и два назад," – сказал эксперт. Трамп в настоящее время лидирует на выборах президента США, в том числе в шести из семи ключевых штатов. По словам Кузника, победа Трампа ещё не гарантирована, но шансы демократов на успех минимальны, особенно учитывая текущее отставание его соперницы Камалы Харрис в ключевом штате Пенсильвания. Эксперт считает, что возможный успех Трампа "не говорит ничего хорошего о США". По его мнению, многие американцы ставят своё недовольство экономической политикой Байдена выше озабоченности вопросами демократии и человеческих ценностей.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

сша

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, израиль, дональд трамп, питер кузник, камала харрис, выборы президента сша — 2024