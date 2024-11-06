https://ria.ru/20241106/dveri-1982071997.html

В Госдуме призвали вернуться к установке стальных дверей в подъездах

В Госдуме призвали вернуться к установке стальных дверей в подъездах - РИА Новости, 06.11.2024

В Госдуме призвали вернуться к установке стальных дверей в подъездах

Необходимо вернуться к опыту установки стальных дверей в подъездах по всей стране, они надежны, практичны и просты в обслуживании, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:48

2024-11-06T02:48

2024-11-06T11:40

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Необходимо вернуться к опыту установки стальных дверей в подъездах по всей стране, они надежны, практичны и просты в обслуживании, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Давайте возвращаться к опыту установки стальных дверей в подъездах по всей стране. Надежно, практично, просто в обслуживании", — сказал он. Парламентарий напомнил, что с 2015 года, в соответствии с постановлением правительства Москвы, для отделки входных дверей в столице необходимо использовать так называемые светопрозрачные конструкции, что, как утверждается, безопаснее стальных дверей. Колунов добавил, что данный опыт распространился и на другие регионы, но для всей России, по его мнению, он достаточно спорный. "За прошедшие годы мы увидели, что подобные двери непрактичны и недолговечны. Стекла часто разбиваются, если мы не говорим о бронестеклах, которые очень недешевые, часто пачкаются и так далее. Говорить о безопасности здесь тоже спорно, ведь стекло — не сталь, и злоумышленники запросто его бьют, подобных видео полно. Да, эстетически они привлекают, но и стальных дверей эстетичных немало", — отметил он. По его словам, чтобы видеть, что происходит на улице, можно сделать двусторонний домофон на выходе из подъезда, как в квартирах, но и стальные двери порой имеют небольшие стеклянные вставки.

https://ria.ru/20241104/monety-1981760843.html

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москва, россия, госдума рф, общество