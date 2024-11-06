https://ria.ru/20241106/dtp-1982278936.html

В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе

В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 06.11.2024

В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе

Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:08

2024-11-06T18:08

2024-11-06T18:08

происшествия

дербентский район

республика дагестан

россия

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в среду, примерно в 14.00 мск, на трассе "Кавказ" в Дербентском районе 31-летний житель Гунибского района за рулем Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗ 3110" ("Волга") под управлением 67-летнего жителя Каспийска. "В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир "ГАЗ 3110", 50-летняя жительница Каякентского района, скончались от полученных тяжких телесных повреждений", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241017/dtp-1978557425.html

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2024

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происшествия, дербентский район, республика дагестан, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)