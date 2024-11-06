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В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 06.11.2024
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18:08 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/dtp-1982278936.html
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 06.11.2024
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе
Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:08
2024-11-06T18:08
происшествия
дербентский район
республика дагестан
россия
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в среду, примерно в 14.00 мск, на трассе "Кавказ" в Дербентском районе 31-летний житель Гунибского района за рулем Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗ 3110" ("Волга") под управлением 67-летнего жителя Каспийска. "В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир "ГАЗ 3110", 50-летняя жительница Каякентского района, скончались от полученных тяжких телесных повреждений", – говорится в сообщении.
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происшествия, дербентский район, республика дагестан, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Дербентский район, Республика Дагестан, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе

МВД: в Дербентском районе Дагестана три человека погибли в ДТП на автодороге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в среду, примерно в 14.00 мск, на трассе "Кавказ" в Дербентском районе 31-летний житель Гунибского района за рулем Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗ 3110" ("Волга") под управлением 67-летнего жителя Каспийска.
"В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир "ГАЗ 3110", 50-летняя жительница Каякентского района, скончались от полученных тяжких телесных повреждений", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияДербентский районРеспублика ДагестанРоссияДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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