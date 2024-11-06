https://ria.ru/20241106/dtp-1982277479.html
Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей
Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей - РИА Новости, 06.11.2024
Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей
Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала помощь за 10 месяцев этого года свыше 239 тысячам участников дорожных аварий,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:58
2024-11-06T17:58
2024-11-06T17:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/57/1561635779_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_b8ed01536cf4f8a5ea054af2b50eaab1.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала помощь за 10 месяцев этого года свыше 239 тысячам участников дорожных аварий, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "За 10 месяцев служба помощи при ДТП отработала более 119 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли в Подмосковье. Около 17 тысяч аварий помогли оформить по европротоколу, а порядка 47 тысяч ДТП – в центрах помощи", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что работа единого пространства помощи помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия и быстро осуществить необходимые действия, что в разы снижает вероятность повторных аварий, тяжесть последствий в которых очень высока. Благодаря работе службы помощи с трех часов до 40 минут сократилось время нахождения на дороге автомобилей, попавших в аварию, а также уменьшилось среднее время затруднений движения на месте ДТП. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать автомобиль с проезжей части.
https://ria.ru/20241106/pokryshki-1982256941.html
https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982189008.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/57/1561635779_115:0:1387:954_1920x0_80_0_0_735c3fd3fcedd8fa3297be8a26dd8710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала помощь за 10 месяцев этого года свыше 239 тысячам участников дорожных аварий, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"За 10 месяцев служба помощи при ДТП отработала более 119 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли в Подмосковье. Около 17 тысяч аварий помогли оформить по европротоколу, а порядка 47 тысяч ДТП – в центрах помощи", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что работа единого пространства помощи помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия и быстро осуществить необходимые действия, что в разы снижает вероятность повторных аварий, тяжесть последствий в которых очень высока.
Благодаря работе службы помощи с трех часов до 40 минут сократилось время нахождения на дороге автомобилей, попавших в аварию, а также уменьшилось среднее время затруднений движения на месте ДТП.
Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать автомобиль с проезжей части.