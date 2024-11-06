https://ria.ru/20241106/dtp-1982277479.html

Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей

Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей - РИА Новости, 06.11.2024

Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала помощь за 10 месяцев этого года свыше 239 тысячам участников дорожных аварий,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:58

2024-11-06T17:58

2024-11-06T17:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала помощь за 10 месяцев этого года свыше 239 тысячам участников дорожных аварий, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "За 10 месяцев служба помощи при ДТП отработала более 119 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли в Подмосковье. Около 17 тысяч аварий помогли оформить по европротоколу, а порядка 47 тысяч ДТП – в центрах помощи", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что работа единого пространства помощи помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия и быстро осуществить необходимые действия, что в разы снижает вероятность повторных аварий, тяжесть последствий в которых очень высока. Благодаря работе службы помощи с трех часов до 40 минут сократилось время нахождения на дороге автомобилей, попавших в аварию, а также уменьшилось среднее время затруднений движения на месте ДТП. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать автомобиль с проезжей части.

https://ria.ru/20241106/pokryshki-1982256941.html

https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982189008.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), алексей гержик