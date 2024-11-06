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Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей - РИА Новости, 06.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:58 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/dtp-1982277479.html
Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей
Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей - РИА Новости, 06.11.2024
Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей
Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала помощь за 10 месяцев этого года свыше 239 тысячам участников дорожных аварий,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:58
2024-11-06T17:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала помощь за 10 месяцев этого года свыше 239 тысячам участников дорожных аварий, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "За 10 месяцев служба помощи при ДТП отработала более 119 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли в Подмосковье. Около 17 тысяч аварий помогли оформить по европротоколу, а порядка 47 тысяч ДТП – в центрах помощи", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что работа единого пространства помощи помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия и быстро осуществить необходимые действия, что в разы снижает вероятность повторных аварий, тяжесть последствий в которых очень высока. Благодаря работе службы помощи с трех часов до 40 минут сократилось время нахождения на дороге автомобилей, попавших в аварию, а также уменьшилось среднее время затруднений движения на месте ДТП. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать автомобиль с проезжей части.
https://ria.ru/20241106/pokryshki-1982256941.html
https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982189008.html
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик

Служба помощи при ДТП помогла в Подмосковье 239 тысячам водителей

© РИА Новости / Евгений БиятовМинистр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала помощь за 10 месяцев этого года свыше 239 тысячам участников дорожных аварий, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"За 10 месяцев служба помощи при ДТП отработала более 119 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли в Подмосковье. Около 17 тысяч аварий помогли оформить по европротоколу, а порядка 47 тысяч ДТП – в центрах помощи", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что работа единого пространства помощи помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия и быстро осуществить необходимые действия, что в разы снижает вероятность повторных аварий, тяжесть последствий в которых очень высока.
Благодаря работе службы помощи с трех часов до 40 минут сократилось время нахождения на дороге автомобилей, попавших в аварию, а также уменьшилось среднее время затруднений движения на месте ДТП.
Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать автомобиль с проезжей части.
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