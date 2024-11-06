Дотком заявил, что демократы США заслужили крах
Основатель Megaupload Дотком припомнил демократам подрыв "Северного потока 2"
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США заявил в соцсети X, что демократы заслужили "крах", обвинив нынешнюю американскую администрацию в подрыве "Северного потока 2", убийстве миллиона человек на Украине и геноциде в секторе Газа.
"Они украли выборы в 2020 году. Они разрушили экономику США. Они убили 1 миллион человек на Украине. Они взорвали "Северный поток 2". Они разрушили экономику ЕС. Они устроили геноцид в секторе Газа. Они разожгли огонь на Ближнем Востоке. Они лгали американцам без остановки. Они заслужили этот крах", - написал Дотком.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.