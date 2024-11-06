Рейтинг@Mail.ru
Дотком заявил, что демократы США заслужили крах - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/dotkom-1982103261.html
Дотком заявил, что демократы США заслужили крах
Дотком заявил, что демократы США заслужили крах - РИА Новости, 06.11.2024
Дотком заявил, что демократы США заслужили крах
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США заявил в соцсети РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:41
2024-11-06T07:41
сша
россия
украина
камала харрис
дональд трамп
дмитрий песков
megaupload
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362668_0:138:1794:1147_1920x0_80_0_0_09d7a10984f31444f26e7c9e6921c53d.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США заявил в соцсети X, что демократы заслужили "крах", обвинив нынешнюю американскую администрацию в подрыве "Северного потока 2", убийстве миллиона человек на Украине и геноциде в секторе Газа. "Они украли выборы в 2020 году. Они разрушили экономику США. Они убили 1 миллион человек на Украине. Они взорвали "Северный поток 2". Они разрушили экономику ЕС. Они устроили геноцид в секторе Газа. Они разожгли огонь на Ближнем Востоке. Они лгали американцам без остановки. Они заслужили этот крах", - написал Дотком. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362668_40:0:1752:1284_1920x0_80_0_0_442eb817659e8549799c425aac4998ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, камала харрис, дональд трамп, дмитрий песков, megaupload, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, выборы президента сша — 2024
США, Россия, Украина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Megaupload, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Выборы президента США — 2024
Дотком заявил, что демократы США заслужили крах

Основатель Megaupload Дотком припомнил демократам подрыв "Северного потока 2"

© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США заявил в соцсети X, что демократы заслужили "крах", обвинив нынешнюю американскую администрацию в подрыве "Северного потока 2", убийстве миллиона человек на Украине и геноциде в секторе Газа.
"Они украли выборы в 2020 году. Они разрушили экономику США. Они убили 1 миллион человек на Украине. Они взорвали "Северный поток 2". Они разрушили экономику ЕС. Они устроили геноцид в секторе Газа. Они разожгли огонь на Ближнем Востоке. Они лгали американцам без остановки. Они заслужили этот крах", - написал Дотком.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
СШАРоссияУкраинаКамала ХаррисДональд ТрампДмитрий ПесковMegauploadЕвросоюзГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Выборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала