https://ria.ru/20241106/dotkom-1982103261.html

Дотком заявил, что демократы США заслужили крах

Дотком заявил, что демократы США заслужили крах - РИА Новости, 06.11.2024

Дотком заявил, что демократы США заслужили крах

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США заявил в соцсети РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:41

2024-11-06T07:41

2024-11-06T07:41

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США заявил в соцсети X, что демократы заслужили "крах", обвинив нынешнюю американскую администрацию в подрыве "Северного потока 2", убийстве миллиона человек на Украине и геноциде в секторе Газа. "Они украли выборы в 2020 году. Они разрушили экономику США. Они убили 1 миллион человек на Украине. Они взорвали "Северный поток 2". Они разрушили экономику ЕС. Они устроили геноцид в секторе Газа. Они разожгли огонь на Ближнем Востоке. Они лгали американцам без остановки. Они заслужили этот крах", - написал Дотком. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, украина, камала харрис, дональд трамп, дмитрий песков, megaupload, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, выборы президента сша — 2024