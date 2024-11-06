https://ria.ru/20241106/dorogi-1982296376.html

Только 52% дорог в Ростове-на-Дону соответствуют нормативам

Только 52% дорог в Ростове-на-Дону соответствуют нормативам - РИА Новости, 06.11.2024

Только 52% дорог в Ростове-на-Дону соответствуют нормативам

Только 52% дорог в Ростове-на-Дону на сегодняшний день соответствуют нормативам, к 2035 году этот показатель планируется довести до 75%, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:10

2024-11-06T19:10

2024-11-06T19:10

ростовская область

ростов-на-дону

ростовская область

алексей логвиненко

дороги

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Только 52% дорог в Ростове-на-Дону на сегодняшний день соответствуют нормативам, к 2035 году этот показатель планируется довести до 75%, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по итогам расширенного планерного совещания на тему ремонтных работ на ростовских дорогах. По данным Логвиненко, ранее в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" городу выделялось 550 миллионов рублей, что позволяло обеспечить нормативное состояние лишь 48% дорог. В текущем году на эти цели городу было выделено 1,6 миллиарда рублей. "Это позволило нам довести количество дорог, соответствующих нормативному техническому состоянию, до 52%. Программа выполнена в полном объеме: дорожные службы доказали, что такой масштаб работ городу под силу", - сказал глава горадминистрации, слова которого приводятся на сайте городских думы и администрации. Он уточнил, что отремонтированы были 47 дорожных объектов площадью почти 700 тысяч квадратных метров, включая тротуары. Кроме того, по результатам экономии в программу были включены еще девять участков дорог, в частности переулки Университетский, Ставропольский, улицы 37-я линия, Ректорская, Филимоновская, которые планируется привести в порядок к концу текущего года. Логвиненко отметил, что дополнительно из местного бюджета было направлено 319 миллионов рублей, за счет которых планируется отремонтировать еще 22 объекта, протяженностью 10 километров. Контракты на выполнение работ уже заключены. По итогам текущего года город получит новые дороги протяженностью 62,2 километра, которые будут находиться на гарантийном обслуживании подрядных организаций от 4 до 6 лет, добавил он. "Чтобы достичь нормативных 75% к 2035 году, по предварительным расчетам, ежегодно необходимо ремонтировать дороги на сумму не менее 3 миллиардов рублей. Город готов к выполнению таких объемов работ", - отметил Логвиненко. Он поручил департаменту автодорог проработать вопрос о выделении финансирования на 2025 год с министерством транспорта Ростовской области.

https://ria.ru/20241106/tekhnika-1982150817.html

https://ria.ru/20241025/kapremont-1979996044.html

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ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко, дороги