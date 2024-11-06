https://ria.ru/20241106/donetsk-1982106943.html
В Донецке восстановили электроснабжение
В Донецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 06.11.2024
В Донецке восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено в трех обесточенных во вторник из-за обстрела украинскими силами районах Донецка, где без света оставались более 72 тысяч... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:16
2024-11-06T08:16
2024-11-06T08:16
донецк
петровский район
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 ноя – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в трех обесточенных во вторник из-за обстрела украинскими силами районах Донецка, где без света оставались более 72 тысяч абонентов, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Во вторник Кулемзин сообщил, что более 72 тысяч бытовых абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск. "По поступившей информации Государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Кировском, Ленинском и Петровском районах после выполнения ночных ремонтных работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20241105/zaes-1981992059.html
https://ria.ru/20241105/ranenaya-1981998278.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Петровский район, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке восстановили электроснабжение
В Донецке восстановили электроснабжение, нарушенное из-за обстрела