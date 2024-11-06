https://ria.ru/20241106/devushka-1982306885.html

В Крыму спасатели эвакуировали девушку, сорвавшуюся со скалы

В Крыму спасатели эвакуировали девушку, сорвавшуюся со скалы - РИА Новости, 06.11.2024

В Крыму спасатели эвакуировали девушку, сорвавшуюся со скалы

Девушку, сорвавшуюся с 15-метрового скалистого уступа горы Челеби-Яурн-Бели на главной горной гряде Крыма, эвакуировали спасатели и передали медикам, сообщила... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T20:21

2024-11-06T20:21

2024-11-06T20:21

севастополь

россия

форос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Девушку, сорвавшуюся с 15-метрового скалистого уступа горы Челеби-Яурн-Бели на главной горной гряде Крыма, эвакуировали спасатели и передали медикам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Севастополя. Как уточняет ведомство, информация о случившемся поступила в 14.20 мск. Спасатели аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и спасательной службы города обнаружили пострадавшую на отвесном скальном участке и спустились к ней при помощи альпинистского снаряжения. "Девушка в районе горы Челеби-Яурн-Бели (вершина на главной горной гряде в районе Фороса) упала с высоты около 15 метров. Спасатели совершили к ней спуск примерно со 100 метров и подняли наверх, используя лебёдку", - говорится в сообщении. Спасатели передали девушку бригаде медиков для госпитализации.

https://ria.ru/20240909/mototsiklist-1971633985.html

севастополь

россия

форос

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севастополь, россия, форос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия