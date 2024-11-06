https://ria.ru/20241106/deripaska-1982167768.html

"Позавидуют квадроберам". Дерипаска рассказал, кого ждут тяжелые времена

"Позавидуют квадроберам". Дерипаска рассказал, кого ждут тяжелые времена - РИА Новости, 06.11.2024

"Позавидуют квадроберам". Дерипаска рассказал, кого ждут тяжелые времена

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США для американских воук – либеральных... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:13

2024-11-06T12:13

2024-11-06T12:13

в мире

сша

вашингтон (штат)

флорида

дональд трамп

олег дерипаска

русская православная церковь

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881094266_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_c199582fe8470446e080be40bbfe66f2.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США для американских воук – либеральных защитников-активистов всех "униженных и оскорбленных" наступят тяжелые времена. "Жалко американских woke… Времена для них пришли такие, что будут ещё завидовать квадроберам", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале. Воук - от английского woke, прошедшее время от глагола "проснуться" - политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. Этот термин часто используется как ироничный. Квадробинг – молодежная субкультура, представители которой имитируют животных, в том числе передвигаются на четвереньках. Ранее в интернете появилось видео, в котором протоиерей Геннадий Шкиль (Скадовская епархия РПЦ) в проповеди коснулся проблемы распространения субкультуры квадробинга и раскритиковал родителей, которые хвалят детей за это увлечение. Также он призвал пристыдить родителей, позволяющих детям заниматься квадробингом, и "лишать их родительских прав". Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html

сша

вашингтон (штат)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, олег дерипаска, русская православная церковь, выборы президента сша — 2024