https://ria.ru/20241106/delo-1982096305.html

Дело об аварии в Подольске могут выделить в отдельное производство

Дело об аварии в Подольске могут выделить в отдельное производство - РИА Новости, 06.11.2024

Дело об аварии в Подольске могут выделить в отдельное производство

Следствие может выделить в отдельное производство уголовные дела в отношении фигурантов, причастных к аварии в котельной в подмосковном Подольске, указано в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:35

2024-11-06T06:35

2024-11-06T16:01

происшествия

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следствие может выделить в отдельное производство уголовные дела в отношении фигурантов, причастных к аварии в котельной в подмосковном Подольске, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По уголовному делу необходимо <…> рассмотреть вопрос о выделении в отдельное производство уголовных дел в отношении обвиняемых", — говорится в документах. Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован. Подмосковное ГСУ СК сообщало о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, которому вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части третьей статьи 286 УК России), его заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части второй статьи 238 УК). Позже Чикова перевели под домашний арест. Под домашний арест также отправили бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, ему вменили злоупотребление полномочиями (статья 285 УК). По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.

https://ria.ru/20241018/pepel-1978653608.html

https://ria.ru/20240507/pozhar-1944291009.html

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье)