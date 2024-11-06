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Кардиолог рассказал, какие продукты могут вызвать повышенное давление - РИА Новости, 06.11.2024
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03:18 06.11.2024 (обновлено: 14:47 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/davlenie-1982075894.html
Кардиолог рассказал, какие продукты могут вызвать повышенное давление
Кардиолог рассказал, какие продукты могут вызвать повышенное давление - РИА Новости, 06.11.2024
Кардиолог рассказал, какие продукты могут вызвать повышенное давление
К повышению артериального давления ведет избыточное потребление соли, а также продуктов, богатых солью, нейтрализовать вредное избыточное потребление таких... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:18
2024-11-06T14:47
общество
россия
евгений шляхто
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. К повышению артериального давления ведет избыточное потребление соли, а также продуктов, богатых солью, нейтрализовать вредное избыточное потребление таких продуктов можно достаточным потреблением фруктов и овощей, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.&quot;Повышение артериального давления можно наблюдать после избыточного потребления соли или продуктов, богатых солью. Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потреблением фруктов и овощей, особенно богатых калием&quot;, — сказал Шляхто.Он отметил, что чаще всего для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин.
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общество, россия, евгений шляхто, здоровье - общество
Общество, Россия, Евгений Шляхто, Здоровье - Общество
Кардиолог рассказал, какие продукты могут вызвать повышенное давление

Кардиолог Шляхто: избыточное потребление соли ведет к повышению давления

© Pexels/Mikhail NilovИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Pexels/Mikhail Nilov
Измерение артериального давления. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. К повышению артериального давления ведет избыточное потребление соли, а также продуктов, богатых солью, нейтрализовать вредное избыточное потребление таких продуктов можно достаточным потреблением фруктов и овощей, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.
«

"Повышение артериального давления можно наблюдать после избыточного потребления соли или продуктов, богатых солью. Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потреблением фруктов и овощей, особенно богатых калием", — сказал Шляхто.

Он отметил, что чаще всего для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин.
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