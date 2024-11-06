https://ria.ru/20241106/davlenie-1982075894.html

Кардиолог рассказал, какие продукты могут вызвать повышенное давление

Кардиолог рассказал, какие продукты могут вызвать повышенное давление - РИА Новости, 06.11.2024

Кардиолог рассказал, какие продукты могут вызвать повышенное давление

К повышению артериального давления ведет избыточное потребление соли, а также продуктов, богатых солью, нейтрализовать вредное избыточное потребление таких... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:18

2024-11-06T03:18

2024-11-06T14:47

общество

россия

евгений шляхто

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. К повышению артериального давления ведет избыточное потребление соли, а также продуктов, богатых солью, нейтрализовать вредное избыточное потребление таких продуктов можно достаточным потреблением фруктов и овощей, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто."Повышение артериального давления можно наблюдать после избыточного потребления соли или продуктов, богатых солью. Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потреблением фруктов и овощей, особенно богатых калием", — сказал Шляхто.Он отметил, что чаще всего для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин.

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общество, россия, евгений шляхто, здоровье - общество