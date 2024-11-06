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В Дагестане усилили меры безопасности после уничтожения беспилотника - РИА Новости, 06.11.2024
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10:56 06.11.2024 (обновлено: 11:02 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html
В Дагестане усилили меры безопасности после уничтожения беспилотника
В Дагестане усилили меры безопасности после уничтожения беспилотника - РИА Новости, 06.11.2024
В Дагестане усилили меры безопасности после уничтожения беспилотника
Режим безопасности усилен на гражданских и военных объектах Дагестана после уничтожения беспилотника, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:56
2024-11-06T11:02
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Режим безопасности усилен на гражданских и военных объектах Дагестана после уничтожения беспилотника, сообщает пресс-служба главы республики."(Глава Дагестана) Сергей Меликов открыл совещание по актуальным вопросам с темы обеспечения безопасности в Дагестане в связи с последними событиями. Напомним, сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат… Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает. Усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах", – говорится в сообщении.Меликов отметил, что в настоящий момент атака отражена, компетентные органы уточняют информацию по намерениям, маршрутам, задачам противника в ходе этой атаки.
https://ria.ru/20241105/lnr-1981992771.html
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане усилили меры безопасности после уничтожения беспилотника

На объектах в Дагестане усилили меры безопасности из-за сбитого БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Режим безопасности усилен на гражданских и военных объектах Дагестана после уничтожения беспилотника, сообщает пресс-служба главы республики.
"(Глава Дагестана) Сергей Меликов открыл совещание по актуальным вопросам с темы обеспечения безопасности в Дагестане в связи с последними событиями. Напомним, сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат… Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает. Усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах", – говорится в сообщении.
Меликов отметил, что в настоящий момент атака отражена, компетентные органы уточняют информацию по намерениям, маршрутам, задачам противника в ходе этой атаки.
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ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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