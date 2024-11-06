https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html

В Дагестане усилили меры безопасности после уничтожения беспилотника

В Дагестане усилили меры безопасности после уничтожения беспилотника - РИА Новости, 06.11.2024

В Дагестане усилили меры безопасности после уничтожения беспилотника

Режим безопасности усилен на гражданских и военных объектах Дагестана после уничтожения беспилотника, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:56

2024-11-06T10:56

2024-11-06T11:02

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Режим безопасности усилен на гражданских и военных объектах Дагестана после уничтожения беспилотника, сообщает пресс-служба главы республики."(Глава Дагестана) Сергей Меликов открыл совещание по актуальным вопросам с темы обеспечения безопасности в Дагестане в связи с последними событиями. Напомним, сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат… Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает. Усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах", – говорится в сообщении.Меликов отметил, что в настоящий момент атака отражена, компетентные органы уточняют информацию по намерениям, маршрутам, задачам противника в ходе этой атаки.

https://ria.ru/20241105/lnr-1981992771.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика дагестан