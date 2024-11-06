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Трамп опережает Харрис в Кентукки по итогам подсчета трех процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
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02:41 06.11.2024 (обновлено: 03:27 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/cnn-1982071419.html
Трамп опережает Харрис в Кентукки по итогам подсчета трех процентов голосов
Трамп опережает Харрис в Кентукки по итогам подсчета трех процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп опережает Харрис в Кентукки по итогам подсчета трех процентов голосов
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уверенно лидирует в штатах Индиана и Кентукки по итогам начального подсчета голосов,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:41
2024-11-06T03:27
в мире
кентукки
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
камала харрис
индиана
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уверенно лидирует в штатах Индиана и Кентукки по итогам начального подсчета голосов, свидетельствуют данные телеканала CNN.Согласно информации, после обработки 5% бюллетеней в Индиане Трамп набирает 62,5% голосов, в то время как кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис получает 36,4%. В соседнем Кентукки, где подсчитано 3% голосов, Трамп также значительно опережает Харрис – 65,9% против 32,9%.Оба штата считаются республиканскими и не относятся к числу "колеблющихся": на прошлых выборах Трамп уверенно одержал победу как в Индиане, так и в Кентукки.
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в мире, кентукки, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, индиана, сша
В мире, Кентукки, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис, Индиана, США
Трамп опережает Харрис в Кентукки по итогам подсчета трех процентов голосов

CNN: Трамп опережает Харрис в Кентукки по итогам подсчета трех процентов голосов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уверенно лидирует в штатах Индиана и Кентукки по итогам начального подсчета голосов, свидетельствуют данные телеканала CNN.
Согласно информации, после обработки 5% бюллетеней в Индиане Трамп набирает 62,5% голосов, в то время как кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис получает 36,4%. В соседнем Кентукки, где подсчитано 3% голосов, Трамп также значительно опережает Харрис – 65,9% против 32,9%.
Оба штата считаются республиканскими и не относятся к числу "колеблющихся": на прошлых выборах Трамп уверенно одержал победу как в Индиане, так и в Кентукки.
 
В миреКентуккиВыборы президента США — 2024Дональд ТрампКамала ХаррисИндианаСША
 
 
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