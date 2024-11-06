https://ria.ru/20241106/chili-1982325061.html

Чили выступила за укрепление отношений с США

Чили выступила за укрепление отношений с США - РИА Новости, 06.11.2024

Чили выступила за укрепление отношений с США

Чили выступает за укрепление отношений с США в пользу инклюзивного развития и уважения прав человека в регионе, сообщил президент латиноамериканской страны... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:56

2024-11-06T23:56

2024-11-06T23:56

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Чили выступает за укрепление отношений с США в пользу инклюзивного развития и уважения прав человека в регионе, сообщил президент латиноамериканской страны Габриэль Борис. "Мы поздравляем избранного президента США Дональда Трампа. Чили подтверждает свою приверженность укреплению отношений с США в пользу инклюзивного развития, уважения прав человека и заботы о демократии в нашем регионе", - написал он в X. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982307212.html

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в мире, сша, чили, дональд трамп, выборы президента сша — 2024