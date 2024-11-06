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Чернышенко: надо повысить число зарубежных участников форума "Путешествуй!" - РИА Новости, 06.11.2024
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12:57 06.11.2024 (обновлено: 13:00 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/chernyshenko-1982182011.html
Чернышенко: надо повысить число зарубежных участников форума "Путешествуй!"
Чернышенко: надо повысить число зарубежных участников форума "Путешествуй!" - РИА Новости, 06.11.2024
Чернышенко: надо повысить число зарубежных участников форума "Путешествуй!"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерствам расширить географию зарубежных участников на форуме "Путешествуй!", который пройдёт в следующем году,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:57
2024-11-06T13:00
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерствам расширить географию зарубежных участников на форуме "Путешествуй!", который пройдёт в следующем году, сообщил кабмин. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по организации проведения пятого форума "Путешествуй!"... в 2025 году планируется расширить географию зарубежных участников из дружественных стран, этот вопрос поручено проработать министерству иностранных дел совместно с Минэкономразвития", - говорится в сообщении по итогам совещания, посвящённого организации проведения Пятого форума "Путешествуй!". Уточняется, что важное место займёт фестивальная программа. Предварительно сформулированы шесть "треков" архитектуры деловой программы: "цифра", транспорт, госрегулирование, кадры, развитие туристических территорий и комплексный туристический продукт, говорится в сообщении. Кроме того, в следующем году на форуме "Путешествуй!" предлагается обсудить медицинский туризм, который востребован внутри России и служит инструментом привлечения зарубежных гостей. Вице-премьер также отметил, что в экспозиционной части форума должны быть широко представлены федеральные и региональные органы власти, туроператоры и компании, работающие в сфере туризма. Также Чернышенко предложил провести в рамках форума выставку производителей отечественного оборудования для туристической отрасли и организовать площадку для презентации представителями различных отраслей инвестиционных проектов, в том числе тех, которые планируется реализовать с поддержкой по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" - таким образом представители бизнеса смогут найти потенциальных партнёров. Пятый форум "Путешествуй!" пройдет 10-15 июня 2025 года на ВДНХ. Оператором мероприятия выступит фонд "Росконгресс". Отмечается, что мероприятия деловой программы будут объединены под общей тематикой "Открой Россию".
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дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Чернышенко: надо повысить число зарубежных участников форума "Путешествуй!"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по организации проведения пятого форума "Путешествуй!". 6 ноября 2024
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по организации проведения пятого форума Путешествуй!. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по организации проведения пятого форума "Путешествуй!". 6 ноября 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерствам расширить географию зарубежных участников на форуме "Путешествуй!", который пройдёт в следующем году, сообщил кабмин.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по организации проведения пятого форума "Путешествуй!"... в 2025 году планируется расширить географию зарубежных участников из дружественных стран, этот вопрос поручено проработать министерству иностранных дел совместно с Минэкономразвития", - говорится в сообщении по итогам совещания, посвящённого организации проведения Пятого форума "Путешествуй!".
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Уточняется, что важное место займёт фестивальная программа. Предварительно сформулированы шесть "треков" архитектуры деловой программы: "цифра", транспорт, госрегулирование, кадры, развитие туристических территорий и комплексный туристический продукт, говорится в сообщении. Кроме того, в следующем году на форуме "Путешествуй!" предлагается обсудить медицинский туризм, который востребован внутри России и служит инструментом привлечения зарубежных гостей.
Вице-премьер также отметил, что в экспозиционной части форума должны быть широко представлены федеральные и региональные органы власти, туроператоры и компании, работающие в сфере туризма.
Также Чернышенко предложил провести в рамках форума выставку производителей отечественного оборудования для туристической отрасли и организовать площадку для презентации представителями различных отраслей инвестиционных проектов, в том числе тех, которые планируется реализовать с поддержкой по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" - таким образом представители бизнеса смогут найти потенциальных партнёров.
Пятый форум "Путешествуй!" пройдет 10-15 июня 2025 года на ВДНХ. Оператором мероприятия выступит фонд "Росконгресс". Отмечается, что мероприятия деловой программы будут объединены под общей тематикой "Открой Россию".
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Дмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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