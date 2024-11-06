https://ria.ru/20241106/chernyshenko-1982182011.html

Чернышенко: надо повысить число зарубежных участников форума "Путешествуй!"

Чернышенко: надо повысить число зарубежных участников форума "Путешествуй!" - РИА Новости, 06.11.2024

Чернышенко: надо повысить число зарубежных участников форума "Путешествуй!"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерствам расширить географию зарубежных участников на форуме "Путешествуй!", который пройдёт в следующем году,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:57

2024-11-06T12:57

2024-11-06T13:00

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерствам расширить географию зарубежных участников на форуме "Путешествуй!", который пройдёт в следующем году, сообщил кабмин. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по организации проведения пятого форума "Путешествуй!"... в 2025 году планируется расширить географию зарубежных участников из дружественных стран, этот вопрос поручено проработать министерству иностранных дел совместно с Минэкономразвития", - говорится в сообщении по итогам совещания, посвящённого организации проведения Пятого форума "Путешествуй!". Уточняется, что важное место займёт фестивальная программа. Предварительно сформулированы шесть "треков" архитектуры деловой программы: "цифра", транспорт, госрегулирование, кадры, развитие туристических территорий и комплексный туристический продукт, говорится в сообщении. Кроме того, в следующем году на форуме "Путешествуй!" предлагается обсудить медицинский туризм, который востребован внутри России и служит инструментом привлечения зарубежных гостей. Вице-премьер также отметил, что в экспозиционной части форума должны быть широко представлены федеральные и региональные органы власти, туроператоры и компании, работающие в сфере туризма. Также Чернышенко предложил провести в рамках форума выставку производителей отечественного оборудования для туристической отрасли и организовать площадку для презентации представителями различных отраслей инвестиционных проектов, в том числе тех, которые планируется реализовать с поддержкой по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" - таким образом представители бизнеса смогут найти потенциальных партнёров. Пятый форум "Путешествуй!" пройдет 10-15 июня 2025 года на ВДНХ. Оператором мероприятия выступит фонд "Росконгресс". Отмечается, что мероприятия деловой программы будут объединены под общей тематикой "Открой Россию".

https://ria.ru/20241101/nauka-1981395064.html

https://ria.ru/20241101/chernyshenko--1981412498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)