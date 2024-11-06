Рейтинг@Mail.ru
Черепов: гран-при конкурса Мосбиржи подтверждает корпоративную прозрачность - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/cherepov-1982245848.html
Черепов: гран-при конкурса Мосбиржи подтверждает корпоративную прозрачность
Черепов: гран-при конкурса Мосбиржи подтверждает корпоративную прозрачность - РИА Новости, 06.11.2024
Черепов: гран-при конкурса Мосбиржи подтверждает корпоративную прозрачность
Третья подряд награда конкурса Московской биржи ярко подтверждает приверженность "ФосАгро" передовым практикам корпоративной прозрачности, сообщил председатель... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:40
2024-11-06T16:40
московская биржа
фосагро
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952616942_0:213:3264:2048_1920x0_80_0_0_5a5db55a09f6974198634af770bd9b14.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Третья подряд награда конкурса Московской биржи ярко подтверждает приверженность "ФосАгро" передовым практикам корпоративной прозрачности, сообщил председатель Совета директоров ПАО Виктор Черепов. Компания стала победителем в совместной номинации Мосбиржи и Российского союза промышленников и предпринимателей. Предприятие получило Гран-при в номинации "Лучший отчет об устойчивом развитии", а также стало призером в номинации "Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 миллиардов рублей". Кроме того, интегрированный годовой отчет "ФосАгро" за 2023 год вошел в шорт-листы номинаций "Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация", "Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении", "Лучшее раскрытие ESG-информации", "Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности" и "Выбор розничных инвесторов", сообщает пресс-служба компании. "Третья подряд наивысшая награда конкурса Московской биржи ярко подтверждает приверженность "ФосАгро" передовым практикам корпоративной прозрачности. Мы понимаем, что будущее человечества во многом зависит от внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Поэтому тема устойчивого плодородия через распространение новых знаний и применение инновационных технологий стала лейтмотивом интегрированного годового отчета "ФосАгро" за прошлый год. Мы намерены придерживаться лучших практик раскрытия информации и в будущем, сохраняя высокий уровень прозрачности компании", - отметил Черепов, его слова привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20241031/mosbirzha-1981228475.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952616942_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f02480d7757235f8ba8614acce2e571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская биржа, фосагро, российский союз промышленников и предпринимателей
Московская биржа, ФосАгро, Российский союз промышленников и предпринимателей

Черепов: гран-при конкурса Мосбиржи подтверждает корпоративную прозрачность

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Третья подряд награда конкурса Московской биржи ярко подтверждает приверженность "ФосАгро" передовым практикам корпоративной прозрачности, сообщил председатель Совета директоров ПАО Виктор Черепов.
Компания стала победителем в совместной номинации Мосбиржи и Российского союза промышленников и предпринимателей. Предприятие получило Гран-при в номинации "Лучший отчет об устойчивом развитии", а также стало призером в номинации "Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 миллиардов рублей".
Кроме того, интегрированный годовой отчет "ФосАгро" за 2023 год вошел в шорт-листы номинаций "Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация", "Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении", "Лучшее раскрытие ESG-информации", "Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности" и "Выбор розничных инвесторов", сообщает пресс-служба компании.
"Третья подряд наивысшая награда конкурса Московской биржи ярко подтверждает приверженность "ФосАгро" передовым практикам корпоративной прозрачности. Мы понимаем, что будущее человечества во многом зависит от внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Поэтому тема устойчивого плодородия через распространение новых знаний и применение инновационных технологий стала лейтмотивом интегрированного годового отчета "ФосАгро" за прошлый год. Мы намерены придерживаться лучших практик раскрытия информации и в будущем, сохраняя высокий уровень прозрачности компании", - отметил Черепов, его слова привели в пресс-службе.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Мосбиржа назвала победителей конкурса годовых отчетов
31 октября, 19:41
 
Московская биржаФосАгроРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала