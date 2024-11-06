https://ria.ru/20241106/cherepov-1982245848.html

Черепов: гран-при конкурса Мосбиржи подтверждает корпоративную прозрачность

Черепов: гран-при конкурса Мосбиржи подтверждает корпоративную прозрачность - РИА Новости, 06.11.2024

Черепов: гран-при конкурса Мосбиржи подтверждает корпоративную прозрачность

Третья подряд награда конкурса Московской биржи ярко подтверждает приверженность "ФосАгро" передовым практикам корпоративной прозрачности, сообщил председатель... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:40

2024-11-06T16:40

2024-11-06T16:40

московская биржа

фосагро

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Третья подряд награда конкурса Московской биржи ярко подтверждает приверженность "ФосАгро" передовым практикам корпоративной прозрачности, сообщил председатель Совета директоров ПАО Виктор Черепов. Компания стала победителем в совместной номинации Мосбиржи и Российского союза промышленников и предпринимателей. Предприятие получило Гран-при в номинации "Лучший отчет об устойчивом развитии", а также стало призером в номинации "Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 миллиардов рублей". Кроме того, интегрированный годовой отчет "ФосАгро" за 2023 год вошел в шорт-листы номинаций "Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация", "Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении", "Лучшее раскрытие ESG-информации", "Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности" и "Выбор розничных инвесторов", сообщает пресс-служба компании. "Третья подряд наивысшая награда конкурса Московской биржи ярко подтверждает приверженность "ФосАгро" передовым практикам корпоративной прозрачности. Мы понимаем, что будущее человечества во многом зависит от внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Поэтому тема устойчивого плодородия через распространение новых знаний и применение инновационных технологий стала лейтмотивом интегрированного годового отчета "ФосАгро" за прошлый год. Мы намерены придерживаться лучших практик раскрытия информации и в будущем, сохраняя высокий уровень прозрачности компании", - отметил Черепов, его слова привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20241031/mosbirzha-1981228475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская биржа, фосагро, российский союз промышленников и предпринимателей