https://ria.ru/20241106/byudzhet-1982191587.html

Матвиенко поставила подпись под поправками к проекту бюджета

Матвиенко поставила подпись под поправками к проекту бюджета - РИА Новости, 06.11.2024

Матвиенко поставила подпись под поправками к проекту бюджета

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и члены верхней палаты российского парламента поставили свои подписи под поправками к проекту федерального... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:39

2024-11-06T13:39

2024-11-06T13:39

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и члены верхней палаты российского парламента поставили свои подписи под поправками к проекту федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы, сообщили в пресс-службе СФ. "Пакет поправок вносится к рассмотрению документа Государственной думой во втором чтении. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов поставили свои подписи под пакетом поправок к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что поправки - целый ряд социально значимых инициатив в тех сферах, которые являются безусловными приоритетами для государства и которые верхняя палата парламента держит на особом контроле. Среди них поддержка участников СВО и их родных, строительство и капитальный ремонт детских лагерей, продвижение русского языка, защита прав и интересов соотечественников за рубежом, комплексное развитие сельских территорий и сети автомобильных дорог, добавили там. "При составлении поправок сенаторы опирались на поручения президента Владимира Путина и предложения, поступившие от региональных властей и экспертного сообщества на парламентских слушаниях проекта бюджета, которые прошли в Совете Федерации 7 октября", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981383900.html

https://ria.ru/20241029/putin-1980779155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, экономика