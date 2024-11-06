https://ria.ru/20241106/byudzhet-1982191587.html
Матвиенко поставила подпись под поправками к проекту бюджета
Матвиенко поставила подпись под поправками к проекту бюджета - РИА Новости, 06.11.2024
Матвиенко поставила подпись под поправками к проекту бюджета
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и члены верхней палаты российского парламента поставили свои подписи под поправками к проекту федерального... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:39
2024-11-06T13:39
2024-11-06T13:39
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и члены верхней палаты российского парламента поставили свои подписи под поправками к проекту федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы, сообщили в пресс-службе СФ. "Пакет поправок вносится к рассмотрению документа Государственной думой во втором чтении. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов поставили свои подписи под пакетом поправок к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что поправки - целый ряд социально значимых инициатив в тех сферах, которые являются безусловными приоритетами для государства и которые верхняя палата парламента держит на особом контроле. Среди них поддержка участников СВО и их родных, строительство и капитальный ремонт детских лагерей, продвижение русского языка, защита прав и интересов соотечественников за рубежом, комплексное развитие сельских территорий и сети автомобильных дорог, добавили там. "При составлении поправок сенаторы опирались на поручения президента Владимира Путина и предложения, поступившие от региональных властей и экспертного сообщества на парламентских слушаниях проекта бюджета, которые прошли в Совете Федерации 7 октября", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981383900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, экономика
Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Экономика
Матвиенко поставила подпись под поправками к проекту бюджета
Матвиенко и члены Совфеда поставили подпись под поправками к проекту бюджета
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и члены верхней палаты российского парламента поставили свои подписи под поправками к проекту федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы, сообщили в пресс-службе СФ.
"Пакет поправок вносится к рассмотрению документа Государственной думой во втором чтении. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов поставили свои подписи под пакетом поправок к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что поправки - целый ряд социально значимых инициатив в тех сферах, которые являются безусловными приоритетами для государства и которые верхняя палата парламента держит на особом контроле. Среди них поддержка участников СВО и их родных, строительство и капитальный ремонт детских лагерей, продвижение русского языка, защита прав и интересов соотечественников за рубежом, комплексное развитие сельских территорий и сети автомобильных дорог, добавили там.
"При составлении поправок сенаторы опирались на поручения президента Владимира Путина
и предложения, поступившие от региональных властей и экспертного сообщества на парламентских слушаниях проекта бюджета, которые прошли в Совете Федерации 7 октября", - отмечается в сообщении.