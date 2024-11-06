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Заключенные в США делятся на республиканцев и демократов, рассказал Бут

Заключенные в США делятся на республиканцев и демократов, рассказал Бут - РИА Новости, 06.11.2024

Заключенные в США делятся на республиканцев и демократов, рассказал Бут

В американских тюрьмах существует деление на сторонников республиканцев и демократов, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:37

2024-11-06T05:37

2024-11-06T05:37

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В американских тюрьмах существует деление на сторонников республиканцев и демократов, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "Среди тех заключенных, кто интересуется политикой, всегда есть разделение на республиканцев и демократов", - сообщил он. "Как правило, все годы моего заключения демократов в тюрьме было гораздо меньше, чем республиканцев. Часто политические взгляды заключенного формируются или меняются уже в тюрьме, когда человек попадает в пенитенциарное заведение, когда он вырван из повседневной жизни и вынужден черпать информацию из заведомо контролируемых источников, доступных в тюрьме, он начинает думать, сомневаться, и четче понимать, что происходит вокруг – и в тюрьме, и в стране", - рассказал Бут, добавив, что многие заключенные становились сторонниками республиканцев после прихода к власти администрации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, как из несогласия с их политикой, так и из негативного отношения к Харрис, как бывшему прокурору.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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ульяновская область, виктор бут, камала харрис, сша, джо байден, лдпр, выборы президента сша — 2024, в мире