Заключенные в США делятся на республиканцев и демократов, рассказал Бут
Бут: заключенные американских тюрем делятся на республиканцев и демократов
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДепутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут
© Фотохост-агентство РИА Новости
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В американских тюрьмах существует деление на сторонников республиканцев и демократов, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям.
"Среди тех заключенных, кто интересуется политикой, всегда есть разделение на республиканцев и демократов", - сообщил он.
"Как правило, все годы моего заключения демократов в тюрьме было гораздо меньше, чем республиканцев. Часто политические взгляды заключенного формируются или меняются уже в тюрьме, когда человек попадает в пенитенциарное заведение, когда он вырван из повседневной жизни и вынужден черпать информацию из заведомо контролируемых источников, доступных в тюрьме, он начинает думать, сомневаться, и четче понимать, что происходит вокруг – и в тюрьме, и в стране", - рассказал Бут, добавив, что многие заключенные становились сторонниками республиканцев после прихода к власти администрации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, как из несогласия с их политикой, так и из негативного отношения к Харрис, как бывшему прокурору.