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Заключенные в США делятся на республиканцев и демократов, рассказал Бут - РИА Новости, 06.11.2024
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05:37 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/but-1982090587.html
Заключенные в США делятся на республиканцев и демократов, рассказал Бут
Заключенные в США делятся на республиканцев и демократов, рассказал Бут - РИА Новости, 06.11.2024
Заключенные в США делятся на республиканцев и демократов, рассказал Бут
В американских тюрьмах существует деление на сторонников республиканцев и демократов, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:37
2024-11-06T05:37
ульяновская область
виктор бут
камала харрис
сша
джо байден
лдпр
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В американских тюрьмах существует деление на сторонников республиканцев и демократов, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "Среди тех заключенных, кто интересуется политикой, всегда есть разделение на республиканцев и демократов", - сообщил он. "Как правило, все годы моего заключения демократов в тюрьме было гораздо меньше, чем республиканцев. Часто политические взгляды заключенного формируются или меняются уже в тюрьме, когда человек попадает в пенитенциарное заведение, когда он вырван из повседневной жизни и вынужден черпать информацию из заведомо контролируемых источников, доступных в тюрьме, он начинает думать, сомневаться, и четче понимать, что происходит вокруг – и в тюрьме, и в стране", - рассказал Бут, добавив, что многие заключенные становились сторонниками республиканцев после прихода к власти администрации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, как из несогласия с их политикой, так и из негативного отношения к Харрис, как бывшему прокурору.
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ульяновская область, виктор бут, камала харрис, сша, джо байден, лдпр, выборы президента сша — 2024, в мире
Ульяновская область, Виктор Бут, Камала Харрис, США, Джо Байден, ЛДПР, Выборы президента США — 2024, В мире
Заключенные в США делятся на республиканцев и демократов, рассказал Бут

Бут: заключенные американских тюрем делятся на республиканцев и демократов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДепутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В американских тюрьмах существует деление на сторонников республиканцев и демократов, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям.
"Среди тех заключенных, кто интересуется политикой, всегда есть разделение на республиканцев и демократов", - сообщил он.
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"Как правило, все годы моего заключения демократов в тюрьме было гораздо меньше, чем республиканцев. Часто политические взгляды заключенного формируются или меняются уже в тюрьме, когда человек попадает в пенитенциарное заведение, когда он вырван из повседневной жизни и вынужден черпать информацию из заведомо контролируемых источников, доступных в тюрьме, он начинает думать, сомневаться, и четче понимать, что происходит вокруг – и в тюрьме, и в стране", - рассказал Бут, добавив, что многие заключенные становились сторонниками республиканцев после прихода к власти администрации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, как из несогласия с их политикой, так и из негативного отношения к Харрис, как бывшему прокурору.
 
Ульяновская областьВиктор БутКамала ХаррисСШАДжо БайденЛДПРВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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