https://ria.ru/20241106/but-1982070851.html

Система выборов в США не соответствует современности, заявил Бут

Система выборов в США не соответствует современности, заявил Бут - РИА Новости, 06.11.2024

Система выборов в США не соответствует современности, заявил Бут

Сложная непрямая система выборов в США, когда в избрании президента основную роль играют не избиратели, а выборщики, больше соответствует восемнадцатому веку,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:32

2024-11-06T02:32

2024-11-06T02:32

политика

сша

ульяновская область

виктор бут

лдпр

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сложная непрямая система выборов в США, когда в избрании президента основную роль играют не избиратели, а выборщики, больше соответствует восемнадцатому веку, чем современному миру, заявил в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "Система голосования через выборщиков скорее соответствует восемнадцатому веку, чем нашему времени", - сказал он. Бут подчеркнул, что это отмечают и сами американцы. "Считается, что эта система, при которой избиратели выбирают выборщиков, а выборщики - президента, защищает интересы малых и малонаселенных штатов. Вполне вероятно, что это было так в конце восемнадцатого века, когда любая информация, любая новость передвигалась со скоростью лошади, и для такой большой страны такая система выборов себя оправдывала. Сейчас, в наши дни, она создает всё больше и больше проблем", - пояснил Бут.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сша, ульяновская область, виктор бут, лдпр, выборы президента сша — 2024