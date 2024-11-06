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Система выборов в США не соответствует современности, заявил Бут - РИА Новости, 06.11.2024
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02:32 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/but-1982070851.html
Система выборов в США не соответствует современности, заявил Бут
Система выборов в США не соответствует современности, заявил Бут - РИА Новости, 06.11.2024
Система выборов в США не соответствует современности, заявил Бут
Сложная непрямая система выборов в США, когда в избрании президента основную роль играют не избиратели, а выборщики, больше соответствует восемнадцатому веку,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:32
2024-11-06T02:32
политика
сша
ульяновская область
виктор бут
лдпр
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сложная непрямая система выборов в США, когда в избрании президента основную роль играют не избиратели, а выборщики, больше соответствует восемнадцатому веку, чем современному миру, заявил в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "Система голосования через выборщиков скорее соответствует восемнадцатому веку, чем нашему времени", - сказал он. Бут подчеркнул, что это отмечают и сами американцы. "Считается, что эта система, при которой избиратели выбирают выборщиков, а выборщики - президента, защищает интересы малых и малонаселенных штатов. Вполне вероятно, что это было так в конце восемнадцатого века, когда любая информация, любая новость передвигалась со скоростью лошади, и для такой большой страны такая система выборов себя оправдывала. Сейчас, в наши дни, она создает всё больше и больше проблем", - пояснил Бут.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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политика, сша, ульяновская область, виктор бут, лдпр, выборы президента сша — 2024
Политика, США, Ульяновская область, Виктор Бут, ЛДПР, Выборы президента США — 2024
Система выборов в США не соответствует современности, заявил Бут

Бут: система выборов в США больше соответствует XVIII веку, чем современности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сложная непрямая система выборов в США, когда в избрании президента основную роль играют не избиратели, а выборщики, больше соответствует восемнадцатому веку, чем современному миру, заявил в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям.
"Система голосования через выборщиков скорее соответствует восемнадцатому веку, чем нашему времени", - сказал он.
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Бут подчеркнул, что это отмечают и сами американцы.
"Считается, что эта система, при которой избиратели выбирают выборщиков, а выборщики - президента, защищает интересы малых и малонаселенных штатов. Вполне вероятно, что это было так в конце восемнадцатого века, когда любая информация, любая новость передвигалась со скоростью лошади, и для такой большой страны такая система выборов себя оправдывала. Сейчас, в наши дни, она создает всё больше и больше проблем", - пояснил Бут.
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ПолитикаСШАУльяновская областьВиктор БутЛДПРВыборы президента США — 2024
 
 
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