https://ria.ru/20241106/borrel-1982295081.html

Боррель на фоне победы Трампа заявил о создании "сильной" Европы

Боррель на фоне победы Трампа заявил о создании "сильной" Европы - РИА Новости, 06.11.2024

Боррель на фоне победы Трампа заявил о создании "сильной" Европы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в поздравлении Дональду Трампу с избранием на пост президента США выразил надежду на продолжение сотрудничества, но... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:03

2024-11-06T19:03

2024-11-06T19:03

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в поздравлении Дональду Трампу с избранием на пост президента США выразил надежду на продолжение сотрудничества, но указал при этом на планы по строительству сильной и суверенной Европы. "В рамках общей политики по иностранным делам и безопасности Евросоюз не будет жалеть усилий для поддержания активных отношений с США. При этом ЕС продолжит выполнять свои обязательства в различных сферах - от обороны и безопасности до климата, чтобы построить сильную и суверенную Европу", - написал Боррель в сети X. Он добавил, что избрание Трампа будет иметь последствия для всех регионов, вызывающих опасения с точки зрения глобальной безопасности, в том числе для Ближнего Востока и Украины. Накануне источник в ЕС заявил журналистам, что в Брюсселе все ждут итогов американских выборов, поскольку от них напрямую будет зависеть будущий уровень поддержки Украины со стороны европейских государств. Он допустил, что ряд европейских столиц могут пересмотреть свое отношение к целесообразности продолжения такой помощи. После победы Джо Байдена над Дональдом Трампом в 2020 году лидеры евроинститутов делали упор на то, что при демократе Байдене отношения США с ЕС будут переживать "новый уровень партнерства". При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что при Трампе в этих отношениях "были некоторые осложнения". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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