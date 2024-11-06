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Боррель на фоне победы Трампа заявил о создании "сильной" Европы - РИА Новости, 06.11.2024
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19:03 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/borrel-1982295081.html
Боррель на фоне победы Трампа заявил о создании "сильной" Европы
Боррель на фоне победы Трампа заявил о создании "сильной" Европы - РИА Новости, 06.11.2024
Боррель на фоне победы Трампа заявил о создании "сильной" Европы
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в поздравлении Дональду Трампу с избранием на пост президента США выразил надежду на продолжение сотрудничества, но... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:03
2024-11-06T19:03
в мире
сша
украина
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дональд трамп
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джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в поздравлении Дональду Трампу с избранием на пост президента США выразил надежду на продолжение сотрудничества, но указал при этом на планы по строительству сильной и суверенной Европы. "В рамках общей политики по иностранным делам и безопасности Евросоюз не будет жалеть усилий для поддержания активных отношений с США. При этом ЕС продолжит выполнять свои обязательства в различных сферах - от обороны и безопасности до климата, чтобы построить сильную и суверенную Европу", - написал Боррель в сети X. Он добавил, что избрание Трампа будет иметь последствия для всех регионов, вызывающих опасения с точки зрения глобальной безопасности, в том числе для Ближнего Востока и Украины. Накануне источник в ЕС заявил журналистам, что в Брюсселе все ждут итогов американских выборов, поскольку от них напрямую будет зависеть будущий уровень поддержки Украины со стороны европейских государств. Он допустил, что ряд европейских столиц могут пересмотреть свое отношение к целесообразности продолжения такой помощи. После победы Джо Байдена над Дональдом Трампом в 2020 году лидеры евроинститутов делали упор на то, что при демократе Байдене отношения США с ЕС будут переживать "новый уровень партнерства". При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что при Трампе в этих отношениях "были некоторые осложнения". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html
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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, жозеп боррель, джо байден, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Джо Байден, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Боррель на фоне победы Трампа заявил о создании "сильной" Европы

Боррель в поздравлении Трампу призвал построить "сильную и суверенную" Европу

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в поздравлении Дональду Трампу с избранием на пост президента США выразил надежду на продолжение сотрудничества, но указал при этом на планы по строительству сильной и суверенной Европы.
"В рамках общей политики по иностранным делам и безопасности Евросоюз не будет жалеть усилий для поддержания активных отношений с США. При этом ЕС продолжит выполнять свои обязательства в различных сферах - от обороны и безопасности до климата, чтобы построить сильную и суверенную Европу", - написал Боррель в сети X.
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Он добавил, что избрание Трампа будет иметь последствия для всех регионов, вызывающих опасения с точки зрения глобальной безопасности, в том числе для Ближнего Востока и Украины.
Накануне источник в ЕС заявил журналистам, что в Брюсселе все ждут итогов американских выборов, поскольку от них напрямую будет зависеть будущий уровень поддержки Украины со стороны европейских государств. Он допустил, что ряд европейских столиц могут пересмотреть свое отношение к целесообразности продолжения такой помощи.
После победы Джо Байдена над Дональдом Трампом в 2020 году лидеры евроинститутов делали упор на то, что при демократе Байдене отношения США с ЕС будут переживать "новый уровень партнерства". При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что при Трампе в этих отношениях "были некоторые осложнения".
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Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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Вчера, 16:26
 
В миреСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампЖозеп БоррельДжо БайденЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
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