https://ria.ru/20241106/bolnichnyy-1982077746.html

Россиянам назвали стаж для больничного в сумму среднего заработка

Россиянам назвали стаж для больничного в сумму среднего заработка - РИА Новости, 06.11.2024

Россиянам назвали стаж для больничного в сумму среднего заработка

Работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:39

2024-11-06T03:39

2024-11-06T06:42

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Многих работников, которые работают очно, волнует вопрос о получении размера пособия за период временной нетрудоспособности. Здесь стоит подчеркнуть, что размер пособия будет зависеть от стажа и среднего заработка: если человек имеет официальный стаж менее пяти лет, то он может претендовать на 60% среднего заработка, если от пяти до восьми лет — 80%, а если его стаж превышает восемь лет, то он может претендовать на полную сумму среднего заработка. Также человек может претендовать на размер пособия при необходимости осуществления ухода за больным ребёнком", — напомнила Косихина.Сенатор добавила, что документом, являющимся основанием для назначения больничного, является лист нетрудоспособности, который выдается лечащим врачом в электронном виде."Получить лист нетрудоспособности можно как в государственной, так и частной поликлинике с лицензией на медицинскую деятельность", — добавила парламентарий.

https://ria.ru/20241102/bolnichnyy-1981651355.html

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общество