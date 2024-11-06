https://ria.ru/20241106/bitkoin-1982116879.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 06.11.2024

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые поднялась выше отметки в 75 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:27

2024-11-06T09:27

2024-11-06T12:43

экономика

биткоин

сша

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые поднялась выше отметки в 75 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9:24 мск дорожал на 9,85% за сутки — до 75 330,1 доллара.Максимальная цена торгов составила 75 407,1 доллара. Ранее биткоин впервые достиг отметки ровно в 75 тысяч долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 9,8% — в среднем до 75 292 долларов. Динамика также приводится за сутки.Предыдущий рекорд криптовалюта установила 14 марта — 73 777 долларов.

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, биткоин, сша