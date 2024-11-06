https://ria.ru/20241106/bitkoin-1982094893.html

Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум

Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум - РИА Новости, 06.11.2024

Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов на фоне президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:18

2024-11-06T06:18

2024-11-06T06:28

сша

аризона

висконсин

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов на фоне президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.12 мск дорожал на 9,39% - до 74 367 долларов.Согласно данным биржи, предыдущий рекорд составлял 73 777 долларов, он был достигнут 14 марта.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

сша

аризона

висконсин

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сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп