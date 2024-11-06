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Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум
Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум - РИА Новости, 06.11.2024
Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов на фоне президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:18
2024-11-06T06:18
2024-11-06T06:28
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камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов на фоне президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.12 мск дорожал на 9,39% - до 74 367 долларов.Согласно данным биржи, предыдущий рекорд составлял 73 777 долларов, он был достигнут 14 марта.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп
США, Аризона, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп
Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум
Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила рекорд, превысив $74,3 тысячи