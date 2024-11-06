https://ria.ru/20241106/biryukov-1982193520.html
Бирюков: восемь лифтов установили в надземных пешеходных переходах на МКАД
Бирюков: восемь лифтов установили в надземных пешеходных переходах на МКАД - РИА Новости, 06.11.2024
Бирюков: восемь лифтов установили в надземных пешеходных переходах на МКАД
Восемь лифтов установили в надземных пешеходных переходах на МКАД в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:51
2024-11-06T13:51
2024-11-06T13:51
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Восемь лифтов установили в надземных пешеходных переходах на МКАД в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства установили восемь новых лифтов в четырех надземных пешеходных переходах, расположенных на МКАД. Оборудование этих сооружений лифтовыми кабинами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Лифтовые шахты утеплили, обеспечили их электроснабжение и вентиляцию, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом, внутри всех лифтовых кабин и на этажных площадках предусмотрено видеонаблюдение", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве добавили, что два лифта запущены в работу, на шести - ведутся регламентные пусконаладочные работы. Работа лифтов будет круглосуточно находиться под контролем диспетчеров. При нештатной ситуации на место оперативно приедет дежурная бригада. "Мероприятия проводились без ограничения движения пешеходов", - подчеркивается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Восемь лифтов установили в надземных пешеходных переходах на МКАД в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства установили восемь новых лифтов в четырех надземных пешеходных переходах, расположенных на МКАД. Оборудование этих сооружений лифтовыми кабинами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Лифтовые шахты утеплили, обеспечили их электроснабжение и вентиляцию, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом, внутри всех лифтовых кабин и на этажных площадках предусмотрено видеонаблюдение", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве добавили, что два лифта запущены в работу, на шести - ведутся регламентные пусконаладочные работы. Работа лифтов будет круглосуточно находиться под контролем диспетчеров. При нештатной ситуации на место оперативно приедет дежурная бригада.
"Мероприятия проводились без ограничения движения пешеходов", - подчеркивается в сообщении.