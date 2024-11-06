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Бирюков: около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 06.11.2024
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Бирюков: около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года
Бирюков: около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 06.11.2024
Бирюков: около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году свыше 1,4 миллиона газовых плит, установленных в квартирах Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:44
2024-11-06T09:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году свыше 1,4 миллиона газовых плит, установленных в квартирах Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь - октябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,4 миллиона газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки. "В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков. Он отметил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
https://ria.ru/20241105/moskva-1981910602.html
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва

Бирюков: около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Зажжение газовой конфорки
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году свыше 1,4 миллиона газовых плит, установленных в квартирах Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь - октябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,4 миллиона газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки.
"В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков.
Он отметил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
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