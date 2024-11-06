https://ria.ru/20241106/beyrut-1982243366.html

ЦАХАЛ призвала жителей трех кварталов в Бейруте срочно эвакуироваться

ЦАХАЛ призвала жителей трех кварталов в Бейруте срочно эвакуироваться - РИА Новости, 06.11.2024

ЦАХАЛ призвала жителей трех кварталов в Бейруте срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей кварталов Бурдж-аль-Бараджне, Харет Хрейк и Лейляки в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:33

2024-11-06T16:33

2024-11-06T16:33

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей кварталов Бурдж-аль-Бараджне, Харет Хрейк и Лейляки в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах". "Всем жителям южного пригорода, в частности тем, кто находится в зданиях, обозначенных на приложенных картах и прилегающим к ним домах и расположенных в (районах) Харет-Хрейк, Лейляки, ... Бурдж-аль-Бараджне. Вы находитесь вблизи объектов... "Хезболлах"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этих зданий... и находиться на расстоянии от них не менее 500 метров", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241101/vvs-1981264716.html

https://ria.ru/20241106/galant-1982060102.html

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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024