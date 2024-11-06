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"Билайн" представил систему защиты от DDoS-звонков

"Билайн" представил систему защиты от DDoS-звонков - РИА Новости, 06.11.2024

"Билайн" представил систему защиты от DDoS-звонков

Мобильный оператор "Билайн" представил новую систему защиты от DDoS-звонков, когда злоумышленники массированно атакуют телефонный номер, отправляя множество... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:25

2024-11-06T14:25

2024-11-06T14:25

сергей анохин

билайн

технологии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" представил новую систему защиты от DDoS-звонков, когда злоумышленники массированно атакуют телефонный номер, отправляя множество одновременных вызовов, рассказал гендиректор компании Сергей Анохин."На днях мы завершили разработку еще одного сервиса. Как-то мы принесли практику анти-DDoS защиты в розницу. То есть мы запустим защиту от DDoS-звонков наших клиентов. Это еще один такой элемент защиты, когда нас бомбят большим количеством разных звонков, пытаясь соревноваться с этим", - сказал Анохин в рамках форума SOC-2024.В компании объяснили РИА Новости, что у DDoS-звонков нет цели украсть деньги. Их цель - заблокировать возможность пользоваться услугами связи, и абонент какое-то время просто не может пользоваться телефоном. Несмотря на то, что такие атаки пока не приобрели массового характера, за последнюю неделю их жертвами стали около 120 пользователей оператора, добавили там.Отмечается, что новая система защиты активируется автоматически и бесплатно. Она использует специальные алгоритмы для обнаружения аномальной активности и автоматически активирует "индивидуальный купол" безопасности вокруг номера пострадавшего абонента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей анохин, билайн, технологии