Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" представил систему защиты от DDoS-звонков - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/beeline-1982195709.html
"Билайн" представил систему защиты от DDoS-звонков
"Билайн" представил систему защиты от DDoS-звонков - РИА Новости, 06.11.2024
"Билайн" представил систему защиты от DDoS-звонков
Мобильный оператор "Билайн" представил новую систему защиты от DDoS-звонков, когда злоумышленники массированно атакуют телефонный номер, отправляя множество... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:25
2024-11-06T14:25
сергей анохин
билайн
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953414024_0:94:3078:1825_1920x0_80_0_0_24ec795d3921d0742178a5a79552efce.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" представил новую систему защиты от DDoS-звонков, когда злоумышленники массированно атакуют телефонный номер, отправляя множество одновременных вызовов, рассказал гендиректор компании Сергей Анохин."На днях мы завершили разработку еще одного сервиса. Как-то мы принесли практику анти-DDoS защиты в розницу. То есть мы запустим защиту от DDoS-звонков наших клиентов. Это еще один такой элемент защиты, когда нас бомбят большим количеством разных звонков, пытаясь соревноваться с этим", - сказал Анохин в рамках форума SOC-2024.В компании объяснили РИА Новости, что у DDoS-звонков нет цели украсть деньги. Их цель - заблокировать возможность пользоваться услугами связи, и абонент какое-то время просто не может пользоваться телефоном. Несмотря на то, что такие атаки пока не приобрели массового характера, за последнюю неделю их жертвами стали около 120 пользователей оператора, добавили там.Отмечается, что новая система защиты активируется автоматически и бесплатно. Она использует специальные алгоритмы для обнаружения аномальной активности и автоматически активирует "индивидуальный купол" безопасности вокруг номера пострадавшего абонента.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953414024_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_83ac93c3f0fcd04b6c519edceee0663f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей анохин, билайн, технологии
Сергей Анохин, Билайн, Технологии

"Билайн" представил систему защиты от DDoS-звонков

© iStock.com / Pawel KacperekДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / Pawel Kacperek
Девушка разговаривает по телефону
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" представил новую систему защиты от DDoS-звонков, когда злоумышленники массированно атакуют телефонный номер, отправляя множество одновременных вызовов, рассказал гендиректор компании Сергей Анохин.
"На днях мы завершили разработку еще одного сервиса. Как-то мы принесли практику анти-DDoS защиты в розницу. То есть мы запустим защиту от DDoS-звонков наших клиентов. Это еще один такой элемент защиты, когда нас бомбят большим количеством разных звонков, пытаясь соревноваться с этим", - сказал Анохин в рамках форума SOC-2024.
В компании объяснили РИА Новости, что у DDoS-звонков нет цели украсть деньги. Их цель - заблокировать возможность пользоваться услугами связи, и абонент какое-то время просто не может пользоваться телефоном. Несмотря на то, что такие атаки пока не приобрели массового характера, за последнюю неделю их жертвами стали около 120 пользователей оператора, добавили там.
Отмечается, что новая система защиты активируется автоматически и бесплатно. Она использует специальные алгоритмы для обнаружения аномальной активности и автоматически активирует "индивидуальный купол" безопасности вокруг номера пострадавшего абонента.
 
Сергей АнохинБилайнТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала